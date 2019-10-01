سياسة
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جاوش أوغلو: ماكرون تجاوز حدوده بتطاوله على تركيا
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاوز حدوده بتطاوله على تركيا، بعد أن انتقد الأخير تركيا، في قضايا تتعلق بالهجرة واللاجئين السوريين وحرية التعبير والصحافة.
جاوش أوغلو: ماكرون تجاوز حدوده بتطاوله على تركيا
وزير الخارجية التركي يرد على تصريحات للرئيس الفرنسي انتقد فيها تركيا  / AA
1 أكتوبر 2019

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "تجاوز حدوده بتطاوله على تركيا"، وذلك في تصريحات له على هامش مشاركته في حفل أقيم بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس مجلس أوروبا بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.

وكان الوزير التركي يرد على تصريحات للرئيس الفرنسي انتقد فيها تركيا في قضايا تتعلق بالهجرة واللاجئين السوريين وحرية التعبير والصحافة.

وقال جاوش أوغلو إن "ماكرون انجر وراء الشعبوية خلال كلمته أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وتقدم بمزاعم غير حقيقة حول تركيا ووجه اتهامات غير ضرورية ولا داعي لها"، لافتاً إلى أن انتقاد ماكرون لتركيا في قضية الهجرة مغالطة كبيرة، مؤكداً أن تركيا نفذت بالكامل اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي.

ونوه الوزير التركي إلى أن الاتحاد لم يف بمسؤولياته في موضوع الهجرة، مضيفاً “إذا كان هناك من ينبغي انتقاده فهو الاتحاد الأوروبي ودول مثل فرنسا التي تحاول التظاهر بأنها زعيمة الاتحاد“.

وأردف متسائلاً "كم عدد اللاجئين الذين استقبلهم ماكرو ن في بلاده؟ بدلاً من ذلك يستضيف باستمرار أعضاء تنظيم PYD/PKK الإرهابي في قصر الإليزيه".

ودعا الاتحاد وفرنسا إلى الصدق والالتزام بتعهداتهما قبل توجيه أي كلمة إلى تركيا.

وحول انتقادات ماكرون في قضيتي حقوق الإنسان وحرية التعبير، قال جاوش أوغلو إن "آخر دولة يحق لها انتقاد تركيا في هذين القضيتين هي فرنسا ورئيسها ماكرون"، مضيفاً "إلى جانب فضيحة بينالا، استدعت الاستخبارات الفرنسية كل الصحفيين الذين حولوا استقصاء صفقات السلاح الفرنسية إلى بعض الدول الخليجية ومارست (الاستخبارات) ضغوطا عليهم".

يشار إلى أن فضيحة "بينالا" انفجرت في يوليو/تموز 2018، عندما تداول رواد مواقع التواصل فيديو وصوراً تظهر، الحارس الشخصي لماكرون ويدعى أليكساندر بينالا، أثناء ضربه متظاهرين في باريس، متجاوزاً بذلك صلاحياته ومتصرفاً على نحو وصف بالعنيف.

وتابع "ما دام السيد ماكرون متعاطفاً مع حرية التعبير والصحافة إلى هذا الحد، لماذا لم يسمح للصحفيين بالدخول إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أثناء كلمته؟".

وأردف "فرنسا منعت دخول الصحفيين لتغطية الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس مجلس أوروبا، أين حرية الصحافة المزعومة؟ من جهة أخرى، نحن نعلم أن ماكرون أغلق الوحدة المتعلقة بالصحافة في قصر الإليزيه، لأنه يفضل استقبال إرهابيي PKK/PYD بدلا من الصحفيين".

كما أشار جاوش أوغلو إلى موقف الشرطة من أصحاب السترات الصفراء في فرنسا وحالة الطوارئ التي شهدتها البلاد.

وأضاف "بينما كل هذه الأمور واضحة للعيان، يعد تطاول ماكرون على تركيا تجاوزاً للحدود، وأشبه تصريحات ماكرون اليوم بديك يصيح وقدماه مغروستان بالوحل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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