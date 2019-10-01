سياسة
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مقتل شخص وإصابة العشرات في احتجاجات مناهضة للحكومة في العراق
قُتل شخص وأصيب 200 في احتجاجات مناهضة للحكومة العراقية في بغداد. وقال شهود عيان، إن المظاهرات دعا إليها ناشطون يرون أن الحكومة الحالية فشلت في تحسين مستوى معيشة المواطنين وفي تنفيذ برامجها.
مقتل شخص وإصابة العشرات في احتجاجات مناهضة للحكومة في العراق
مقتل مواطن وإصابة آخرين في احتجاجات في العراق / AFP
1 أكتوبر 2019

قُتل مواطن وأصيب عشرات المتظاهرين العراقيين، الثلاثاء، جراء استخدام الشرطة الرصاص الحي والقنابل الصوتية والهراوات والغاز المسيل للدموع في تفريق احتجاجات مناهضة للحكومة في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية.

وأعلنت وزارتي الداخلية والصحة في العراق، في بيان مشترك، سقوط قتيل وإصابة 200 شخص خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات جنوبي البلاد.

وقال شهود عيان، إن المظاهرات دعا إليها ناشطون يرون أن الحكومة الحالية فشلت في تحسين مستوى معيشة المواطنين وفي تنفيذ برامجها.

وفي وقت سابق، قال أحمد خلف ضابط برتبة نقيب في الشرطة العراقية، إن "ما لا يقل عن 40 متظاهراً أصيبوا بجروح بعضها خطيرة، بعد أن استخدمت قوات مكافحة الشغب الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والهراوات لتفريق تظاهرة بالقرب من المنطقة الخضراء وسط بغداد".

وأوضح خلف أن "المئات من المتظاهرين حاولوا عبور الجسور المؤدية الى المنطقة الخضراء، لذلك تدخلت قوات مكافحة الشغب واستخدمت جميع الأدوات من المياه والهراوات والقنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع لمنع المتظاهرين من عبور الجسور باتجاه المنطقة الخضراء".

من جهته، قال علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان) في تصريح وزعه على الصحفيين إن "قوات الأمن استخدمت الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين"، لافتاً إلى أن "أحد أعضاء فريق الرصد التابع للمفوضية ضمن المصابين".

وفي محافظة الديوانية جنوبي البلاد، قال ياسر كريم أحد أعضاء اللجنة التنسيقية للتظاهرة، إن "10 من المتظاهرين السلميين أصيبوا بجروح بعد تعرضهم للضرب من قبل قوات الأمن خلال تفريقها للتظاهرة التي انطلقت أمام مبنى مجلس المحافظة".

وأوضح كريم أن "المتظاهرين طالبوا بحل مجلس المحافظة"، مشيراً إلى أن "قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة في فض التظاهرة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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