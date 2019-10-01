صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن تركيا ستواصل عملها الدؤوب حتى تضمن الدخول بين أقوى عشر دول اقتصادياً في العالم.

جاءت تصريحات أردوغان خلال كلمة ألقاها أثناء مشاركته في افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي في العاصمة التركية أنقرة.

وأوضح أردوغان أن تركيا أغلقت باب الاقتراض بشكل نهائي من صندوق النقد الدولي منذ مايو عام 2013، وأنه من غير الممكن فتح هذا الباب مجدداً.

وأعرب الرئيس التركي عن توقعاته بتراجع نسبة التضخم في البلاد، إلى أقل من 10% في وقت قريب.

وأشار إلى الأرباح التي حققها الموسم السياحي لهذا العام، قائلاً: "من المحتمل أن نحطم العام الجاري رقماً قياسياً بعدد السياح".

وأردف "حققنا زيادة في عائدات السياحة العام الماضي 12%، وهذا العام ستزيد بنسبة 10%، حيث ننتظر أن يصل عدد السياح إلى 50 مليون سائح".