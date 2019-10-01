سياسة
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رئيس البرلمان الإيراني يرحّب برغبة محمد بن سلمان في الحوار
قال رئيس البرلمان الإيراني إن أبواب إيران مفتوحة للحوار، معتبراً أن حواراً سعودياً إيرانياً يمكنه حل الكثير من مشاكل المنطقة الأمنية والسياسية، وداعياً إلى تشكيل نظام أمني جماعي خاص بالخليج بمشاركة جميع دول المنطقة.
رئيس البرلمان الإيراني يرحّب برغبة محمد بن سلمان في الحوار
رئيس البرلمان الإيراني رحب بتصريحات ولي العهد السعودي بشأن حل الخلافات بين البلدين عبر الحوار / Reuters
1 أكتوبر 2019

رحب رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، الثلاثاء، بتصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشأن حل الخلافات بين البلدين عبر الحوار، وفق وكالة أنباء "فارس" المحلية.

وقال لاريجاني في تصريحاته: "إن طهران ترحب برغبة السعودية في حل الخلافات بالحوار"، مضيفاً أن "أبواب إيران مفتوحة لذلك". معتبراً أن الحوار السعودي الإيراني "يمكنه حل الكثير من مشاكل المنطقة الأمنية والسياسية".

وشدد في الوقت ذاته على أن طهران توصي جماعة الحوثي اليمنية "بقبول أي وقف لإطلاق النار مع السعودية". داعياً إلى تشكيل نظام أمني جماعي خاص بالخليج بمشاركة جميع دول المنطقة.

جاءت تصريحات رئيس البرلمان الإيراني بعد حوار أجراه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS" الإخبارية الأمريكية.

والذي أعلن فيه عن أمله في أن يؤدي إعلان الحوثيين وقف الهجمات على بلاده، إلى حوار سياسي وإنهاء الحرب في اليمن.

كما يأتي الموقف غداة إعلان متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن الرئيس حسن روحاني تلقى رسالة من الرياض، سلّمه إياها رئيس إحدى الدول (لم يسمه)، لكنه لم يقدم أيّة معلومات عن محتوى الرسالة، معرباً عن أن طهران مستعدة للحوار إذا غيّرت الرياض سلوكها في المنطقة، وأوقفت الحرب في اليمن.

وتشهد العلاقات بين إيران والسعودية توتراً متصاعداً خصوصاً بعد الهجمات على منشآت نفطية تابعة لشركة آرامكو بالمملكة، والتي حملت واشنطن والرياض طهران مسؤوليتها، فيما نفت الأخيرة ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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