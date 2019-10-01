سياسة
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مقتل 118 مدنياً بسوريا في سبتمبر الماضي
كشفت منظمة حقوقية عن وصول عدد القتلى المدنيين في الأراضي السورية في سبتمبر الماضي إلى 118، ليكون إجمالي القتلى من المدنين منذ بدء العام الجاري ألفين و682.
مقتل 118 مدنياً بسوريا في سبتمبر الماضي
أشار تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى مقتل 18 طفلا و 12 امرأة في الاشتباكات / AP
1 أكتوبر 2019

أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بمقتل 118 مدنياً في الاشتباكات التي شهدتها البلاد بشهر سبتمبر/أيلول الماضي في مختلف المناطق.

وأشارت الشبكة في تقريرها، إلى مقتل 18 طفلاً و 12 امرأة في الاشتباكات.

وأوضحت الشبكة أنّ 44 مدنياً قتلوا في شهر سبتمبر/أيلول على يد قوات النظام والميليشيات الإيرانية التي تدعمها.

وأوضحت أن 21 شخصاً قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

أما القصف الروسي فتسبب بمقتل مدني، فيما قتل 6 آخرون بينهم طفل في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

ولفتت الشبكة لمقتل 4 مدنيين بينهم طفل في الاشتباكات التي جرت بين المعارضة من جهة وقوات النظام والميليشيات الإيرانية من جهة أخرى.

وبينت الشبكة مقتل 63 مدنياً لم يتم تحديد هوياتهم، بينهم 12 طفلاً و9 نساء.

ومنذ بداية العام الجاري وصل عدد القتلى المدنيين في الأراضي السورية إلى ألفين و682.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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