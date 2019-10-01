أعلن القضاء الإيراني، الثلاثاء، صدور حكم بالإعدام بحق شخص بعد إدانته بـ"التجسس لصالح الولايات المتحدة".

وقال غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية، إنه صدر حكم بالإعدام على شخص بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الأمريكي "CIA"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" المحلية.

ولم يكشف المتحدث القضائي عن اسم وجنسية المحكوم عليه بالإعدام.

وأضاف إسماعيلي، في مؤتمر صحفي، أنه حكم أيضاً على "علي نفرية غلام حسين" بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس لـ"CIA".

كما حكم على اثنين آخرين، يدعى الأول "محمد أمير نسب غلام علي"، والثاني "محمد علي بابابور"، بالسجن 10 سنوات لكل منهما بتهمة التجسس لجهاز الاستخبارات البريطاني.