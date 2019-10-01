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مجلس الأمن القومي التركي يقول إن أنقرة ستعزز جهودها لإنشاء منطقة آمنة بسوريا، والتحالف يصف حديث الحوثيين عن أسر جنود سعوديين بـ"المسرحية".

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مجلس الأمن القومي التركي: سنعزز جهودنا لإنشاء منطقة آمنة بسوريا

أعلن مجلس الأمن القومي التركي أن تركيا ستعزز جهودها الصادقة على نحو أكبر بخصوص إنشاء منطقة آمنة في سوريا، من أجل ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك في بيان بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن القومي التركي الذي ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، حيث تمت مناقشة القضايا التي تهم أمن البلاد. [TRT عربي]

مجلس الأمن القومي التركي أكد أن عمليات المخلب العسكرية الجارية بشمال العراق ستتواصل حتى تطهير المنطقة من إرهابيي PKK تماماً من أجل ضمان أمن تركيا والعراق. وشدد على أن"تركيا ستعزز جهودها الصادقة على نحو أكبر بخصوص إنشاء منطقة آمنة في سوريا، من أجل تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن، حيث تتناول تركيا قضية اللاجئين على أنها مسألة إنسانية". [الأناضول]

التحالف يصف حديث الحوثيين عن أسر جنود سعوديين بـ"المسرحية"

وصف تركي المالكي المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الاثنين، حديث الحوثيين عن أسر جنود سعوديين، بأنه "مسرحية مزعومة من إعلام مضلل، وادعاءات". وقال المالكي، رداً على سؤال بشأن عملية الحوثي في مؤتمر صحفي بالرياض "من غير المناسب الرد على مثل هذه الادعاءات"، وذلك في أول تعليق للتحالف. [TRT عربي]

ووصف المالكي إعلام الحوثيين بأنه "مضلل"، مؤكداً أن حديث الأخيرة عن عملية السبت "مسرحية مزعومة". والسبت، قال يحيي سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن الجماعة "حررت 350 كيلو متراً مربعاً في المرحلة الأولى من عملية (نصر من الله)، بما فيها مواقع ومعسكرات وسقوط 3 ألوية في محور نجران السعودية وأسْر آلاف"، حسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة. [الأناضول]