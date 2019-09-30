أعلن مجلس الأمن القومي التركي أن تركيا ستعزز جهودها الصادقة على نحو أكبر بخصوص إنشاء منطقة آمنة في سوريا، من أجل ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في بيان بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن القومي التركي الذي ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، حيث تمت مناقشة القضايا التي تهم أمن البلاد.

مجلس الأمن القومي التركي أكد أن عمليات المخلب العسكرية الجارية بشمال العراق ستتواصل حتى تطهير المنطقة من إرهابيي PKK تماماً من أجل ضمان أمن تركيا والعراق.

وجاء في البيان أن" تركيا ستعزز جهودها الصادقة على نحو أكبر بخصوص إنشاء منطقة آمنة في سوريا، من أجل تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن، حيث تتناول تركيا قضية اللاجئين على أنها مسألة إنسانية".

وأشار البيان إلى أنه تم إطلاع المجلس على معلومات حول العمليات التي تسير بحزم وإصرار داخل وخارج البلاد ضد جميع التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها PKK/PYD، وفتح الله غولن، وداعش، حيث تم مناقشة الموضوع خلال الاجتماع.

وأكد البيان أنه لن يكون هناك تردد في إظهار الإرادة لضمان الأمن القومي لتركيا.

وشدد على أن تركيا تحترم سلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية، وتؤيد الحل السياسي على أساس الدستور الجديد لسوريا، وتشاطر الأمر ذاته المجتمع الدولي في كل فرصة.

كما أكد الأمن القومي التركي مواصلة أنشطة التنقيب في الجرف القاري لتركيا ولقبرص التركية في البحر المتوسط المسجل لدى الأمم المتحدة، وفقاً للاتفاقيات مع جمهورية شمال قبرص.