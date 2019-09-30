سياسة
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لأول مرة.. عبد المهدي يتهم إسرائيل باستهداف مواقع الحشد الشعبي
اتهم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، للمرة الأولى، إسرائيل مباشرةً باستهداف مواقع لـ"الحشد الشعبي" في البلاد مؤخراً. وقال في مقابلة تلفزيونية: "التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك".
لأول مرة.. عبد المهدي يتهم إسرائيل باستهداف مواقع الحشد الشعبي
رئيس الوزراء العراقي يتهم للمرة الأولى إسرائيل مباشرة باستهداف مواقع للحشد الشعبي / AA
30 سبتمبر 2019

اتهم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الاثنين، للمرة الأولى، إسرائيل مباشرة، باستهداف مواقع للحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة) في البلاد مؤخراً.

وقال عبد المهدي في مقابلة مع قناة الجزيرة بثتها الاثنين "التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك".

وأضاف "الكثير من المؤشرات تدل على ألا أحد يريد حرباً في المنطقة باستثناء إسرائيل". وتابع عبد المهدي "الذهاب إلى الحرب قد يحصل في أيّة لحظة، وبقرار منفرد لكن الخروج منها سيكون صعباً وقاسياً".

وتعرضت مواقع عسكرية عدة تابعة للحشد الشعبي إلى قصف من قبل طائرات مُسيّرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، دون اتهامات رسمية عراقية لأي طرف حتى تصريحات عبد المهدي.

وفيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من إسرائيل على تلك الاتهامات، فإن بعض مسؤوليها ألمحوا سابقاً إلى ذلك في تصريحات لهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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