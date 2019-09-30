سياسة
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أفغانستان.. رئيس الحكومة يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة
أعلن رئيس الحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله، الاثنين، فوزه بالانتخابات الرئاسية التي أجريت قبل 3 أيام، وسط استمرار عملية فرز الأصوات، وفق وسائل إعلام محلية. وقال عبد الله في مؤتمر صحفي، إن أصوات ناخبيه هي "الأكثر بناءً على تحليلات شخصية".
أفغانستان.. رئيس الحكومة يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة
رئيس الحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية / Reuters
30 سبتمبر 2019

أعلن رئيس الحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله، الاثنين، فوزه بالانتخابات الرئاسية التي أجريت قبل 3 أيام، وسط استمرار عملية فرز الأصوات، وفق إعلام محلي.

ونقلت صحيفة "أفغانستان تايمز" المحلية عن عبد الله، الذي يُعدُّ أبرز منافسي الرئيس المنتهية ولايته أشرف غني، قوله في مؤتمر صحفي، إن أصوات ناخبيه هي "الأكثر بناءً على تحليلات شخصية".

من جانبه قال رئيس أمانة اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان حبيب الرحمن نانغ، إنه لا يحق لأي مرشح إعلان فوزه، ولفت إلى أن اللجنة الانتخابية وحدها من يملك الحق في إعلان نتائج الانتخابات، وفق قناة "طلوع نيوز" المحلية.

ونقلت القناة نفسها عن عبد الله قوله إن أصوات مؤيديه في الانتخابات هي الأعلى ولن تكون هناك حاجة لجولة ثانية، دون أن يوضح كيف حصل على تلك النتائج.

وأعرب عبد الله عن شكره للشعب لمشاركتهم في الانتخابات، وقال إن "شعبنا صوّت ضد الديكتاتورية والتمييز"، وفق القناة نفسها.

وشارك في الانتخابات 14 مرشحاً لكن المنافسة الرئيسية انحصرت بين الرئيس الحالي أشرف غني، والرئيس التنفيذي عبد الله عبدالله.

وبموجب قانون الانتخابات الأفغاني، يتعين على المرشح الحصول على أكثر من 50% من أصوات الناخبين للفوز بالرئاسة من الجولة الأولى التي من المقرر أن تُعلن نتائجها الأولية في 19 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

والانتخابات الحالية هي رابع انتخابات رئاسية تشهدها أفغانستان منذ سقوط نظام حركة طالبان عام 2001، على أيدي قوات تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات الأفغانية، السبت، انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية، واصفة العملية بأنها "الأنجح" منذ 18 عاماً، على الرغم من وقوع 68 هجوماً في عموم البلاد ذاك اليوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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