أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي الاثنين، أن بلاده تلقت رسائل من السعودية عبر وسطاء، دون الكشف عن محتوى تلك الرسائل.

وأضاف ربيعي في مؤتمر صحفي "تلقّى الرئيس حسن روحاني رسائل من السعودية عبر قادة بعض الدول"، حسبما نقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية.

وقال ربيعي "إن كانت السعودية تريد فعلاً تغيير سلوكها فنحن نرحب بذلك"، مضيفاً "نودّ أن تكون إحدى الرسائل العلنية للسعودية هي ضرورة إنهاء حرب اليمن".

ولم تُصدِر السعودية تعقيباً رسمياً، وفقاً لوكالة الأناضول.

وكانت الرياض أعلنت منتصف الشهر الجاري، السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو، بعد استهدافهما بهجوم بطائرات مسيَّرة تبنته جماعة الحوثي اليمنية.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية إيران بالوقوف وراء الهجوم، فيما تصرّ الأخيرة على نفي أي علاقة لها به.

ويتصاعد التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء خليجيين وغربيين لها من جهة أخرى، على خلفية ملفات أبرزها حرية الملاحة البحرية في ممرات المنطقة، وأمن منشآت النفط، والبرنامج النووي الإيراني.