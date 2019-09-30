سياسة
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إحياءً لقضية خاشقجي.. مساعٍ لتحويل مقر القنصلية السعودية بإسطنبول لمتحف
قال رئيس "بيت الإعلاميين العرب" في تركيا، إن مشاريع عديدة تهدف إلى إحياء ذكرى جمال خاشقجي الذي قُتل بوحشية في قنصلية بلاده بإسطنبول، وأشار إلى مساعٍ تُبذل لشراء مقر القنصلية وتحويله إلى متحف.
إحياءً لقضية خاشقجي.. مساعٍ لتحويل مقر القنصلية السعودية بإسطنبول لمتحف
مبنى القنصلية السعودية حيث قُتل خاشقجي.. هل يتحوّل إلى متحف؟ / AFP
30 سبتمبر 2019

قال رئيس جمعية "بيت الإعلاميين العرب" في تركيا طوران قشلاقجي، إن الجمعية تعمل على شراء مبنى القنصلية العامة السعودية في إسطنبول، الذي قُتل فيه الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018، من أجل تحويله إلى متحف.

ونقلت وكالةالأناضولعن قشلاقجي قوله إن "مشاريع عديدة تهدف إلى إحياء ذكرى جمال خاشقجي الذي قُتل بوحشية في قنصلية بلاده".

وأضاف "سنعلن عن ذلك في 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أحد هذه الأعمال هو إنشاء متحف يخلد اسم جمال خاشقجي، لذلك فإن محاولاتنا لشراء مبنى القنصلية العامة السعودية مستمرة، ونعمل على شراء المبنى لتحويله إلى متحف يحمل اسم جمال".

وقال "الصحفيون يريدون من المؤسسات الدولية أن تتخذ إجراءً حتى لا يتعرض الصحفيون حول العالم لمثل هذه الأعمال الوحشية".

وأشار إلى أنه "ينبغي منع الدول من ممارسة مثل هذه الجرائم، من خلال معاقبة كل من شارك في جريمة قتل جمال خاشقجي"، مضيفاً "إذا لم نفعل ذلك فسيشهد العالم مزيداً من الأعمال الوحشية ضدّ الصحفيين".

وكان رئيس جمعية "بيت الإعلاميين العرب" من أقرب أصدقاء خاشقجي، وأصبح هدفاً لبعض وسائل الإعلام السعودية والعربية بسبب تصريحاته التي أدلى بها حول مقتله.

يُشار إلى أن وسائل إعلام تركية كانت نقلت عن مصادر قولها إن السعودية قررت مؤخراً إخلاء مقر القنصلية الذي قُتل فيه جمال خاشقجي، ونقلها إلى مكان مختلف في إسطنبول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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