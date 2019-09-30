اعتبر وليّ العهد السعوديّ محمد بن سلمان الاثنين، أن الهجوم الذي استهدف شركة أرامكو مؤخراً "عمل حربي"، لكنه قال مستدركاً إنه يأمل أن لا يكون الرد على إيران "عسكريّاً".

وقال بن سلمان في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" الذي بثّته شبكةCBS الأمريكيَّة "أثبت الإيرانيّون حماقتهم للعالَم بالهجوم على منشأتي أرامكو"، مضيفاً أن "هذا الهجوم ضرب قلب إمدادات الطاقة العالَمية؛ لقد عطّل تقريباً 5.5% من احتياجات العالَم من الطاقة".

وتابع "إذا لم يتّخذ العالَم إجراءً قويّاً وحازماً لردع إيران، فسنشهد مزيداً من التصعيد يهدّد المصالح العالَمية".

وعند سؤاله عمّا إذا كان يجب أن يكون الرد عسكريّاً قال "أتمنى عكس ذلك، فالحل السياسي السلمي أفضل بكثير من الحل العسكري".

وأردف "المنطقة تنتج ما يمثّل 30% من إمدادات الطاقة العالَمية، وتشكّل 20% من ممرات التجارة العالَمية و4% من إجمالي الناتج المحلي العالَمي... تخيلوا أن تتوقف هذه الأشياء الثلاثة!".

وأضاف أن "هذا يعني انهياراً كاملاً للاقتصاد العالَمي وليس فقط السعوديَّة أو دول الشرق الأوسط".

وحول عدم قدرة السعوديَّة على منع الهجوم رغم مليارات الدولارات التي تنفقها على مشتريات الأسلحة، قال بن سلمان إن "السعوديَّة تقريباً بحجم قارة، فهي أكبر من أوروبا الغربية، والتهديدات تحيطها من جميع الجوانب، ويصعب تغطية كل هذا بشكل كامل".

وفي 14 سبتمبر/أيلول الجاري أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو، جرّاء استهدافهما بطائرات مسيرة.

وتُعَدّ المنشأتان اللتان استُهدفتا القلبَ النابض لصناعة النِّفْط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير. وأرامكو، أو "الشركة العربية للزيوت السعوديَّة"، هي أكبر شركة نفط في العالَم، وتنتج في المتوسط 10 ملايين برميل من النِّفْط الخام يوميّاً.

واتهمت الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، إيران بالوقوف وراء الهجوم، على الرغم من إعلان جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنه، ونفي إيران المتكرر لعلاقتها بالهجوم.