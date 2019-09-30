سياسة
3 دقيقة قراءة
بن سلمان: أتحمَّل المسؤولية الكاملة عن مقتل خاشقجي والتحقيقات جارية
قال وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان إنه يتحمَّل مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، وأشار إلى أن ما وقع كان خللاً، على حد تعبيره.
بن سلمان: أتحمَّل المسؤولية الكاملة عن مقتل خاشقجي والتحقيقات جارية
بن سلمان: أتحمَّل مسؤولية قتل خاشقجي / AFP
30 سبتمبر 2019

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الاثنين، إنه يتحمَّل المسؤولية الكاملة عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنه نفى علمه بعملية القتل ذاتها.

جاء ذلك في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" الذي تذيعه شبكة "CBS" الأمريكية.

وردّاً على سؤال حول ما إذا كان قد أمر بقتل خاشقجي، رد بن سلمان قائلاً "بلا شك لا، لكن أتحمل المسؤولية الكاملة كقائد في السعودية، خاصة أنه حدث من جانب مسؤولين سعوديين".

وأضاف "هذا خلل وقع، ولا بد من اتخاذ جميع الإجراءات لتجنُّب حدوث مثل هذا الأمر في المستقبل".

وبسؤاله عما تردد عن توصل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى معلومات تفيد بأنه استهدف خاشقجي بشكل شخصي وأنه ربما أمر بقتله، قال "أرجو نشر مثل هذه المعلومات علانية إن كانت موجودة".

وأردف "التحقيقات كلها جارية اليوم، وبمجرد إثبات تهم على أي شخص على أي مستوى سيحاكَم دون استثناء".

وعن مدى تأثر العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة بسبب مقتل خاشقجي وحرب اليمن، قال بن سلمان "العلاقة أكبر بكثير، دورنا أن نعمل ليل نهار لتجاوز ذلك، والتأكد من أن يكون مستقبلنا أفضل بكثير من أي شيء حدث في الماضي".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه ناقش مسألة مقتل خاشقجي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، كما ناقش الموضوع مرتين مع وليّ العهد محمد بن سلمان.

وأوضح أردوغان في تصريحات أدلى بها لتليفزيون "فوكس نيوز" الأمريكي الخميس، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، أن ولي العهد السعودي تَعهَّد له بأن "دم خاشقجي لن يذهب هدراً"، إلا أن أنقرة لم ترَ أي خطوات متخَذة في هذا الصدد.

وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزّت الرأي العامّ الدولي وأثارت استنكاراً واسعاً لم يتوقف حتى اليوم.

وفي يوليو/تموز الماضي نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريراً أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمداً.

وأكّدَت كالامار وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم وليّ العهد محمد بن سلمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us