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وزارة الدفاع التركية تعلن إسقاط طائرة مسيَّرة مجهولة على حدود سوريا، والحوثيون يزعمون السيطرة على 350 كيلومتراً مربعاً جنوبي السعودية

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وزارة الدفاع التركية: إسقاط طائرة مُسيَّرة مجهولة على حدود سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية إسقاط طائرة مُسيَّرة مجهولة الهُويَّة، بعد انتهاكها المجال الجوي التركي 6 مرات، غرب ولاية كليس الحدودية مع سوريا. [TRT عربي]

وأوضح بيان للوزارة أن الطائرة التي تَعذَّر تحديد هُويّتها استهدفتها طائرتَا F-16 انطلقتا من قاعدة إنجرليك بولاية أضنة. [TRT عربي]

بعد عرض لقطات للهجوم.. الحوثيون يزعمون السيطرة على 350 كيلومتراً مربعاً جنوبيّ السعودية

بثّت جماعة الحوثي لقطات تُظهِر هجوماً شنّته على مواقع لجيش التحالف في نجران السعودية. وذكرت الجماعة أنه أُسر أكثر من 2000 مقاتل، وقُتل نحو 200. [TRT عربي]

وزعم المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، أن جماعته "حررت 350 كيلومتراً مربعاً في المرحلة الأولى من عملية (نصر من الله)، بما فيها مواقع ومعسكرات، وسقوط 3 ألوية في محور نجران السعودية" وفقاً لوسائل إعلام تابعة للجماعة. [TRT عربي]