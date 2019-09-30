سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 30 سبتمبر/أيلول 2019
نشرة يومية مقدّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 30 سبتمبر/أيلول 2019
الحوثيون يزعمون السيطرة على 350 كيلومتراً مربعاً جنوبيّ السعودية / Reuters
30 سبتمبر 2019

أهم الأحداث:

وزارة الدفاع التركية تعلن إسقاط طائرة مسيَّرة مجهولة على حدود سوريا، والحوثيون يزعمون السيطرة على 350 كيلومتراً مربعاً جنوبي السعودية

الجديد على TRT عربي:

إصابة أسير فلسطيني تكشف وحشية التعذيب في سجون الاحتلال

شاهد!

وزارة الدفاع التركية: إسقاط طائرة مُسيَّرة مجهولة على حدود سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية إسقاط طائرة مُسيَّرة مجهولة الهُويَّة، بعد انتهاكها المجال الجوي التركي 6 مرات، غرب ولاية كليس الحدودية مع سوريا. [TRT عربي]

وأوضح بيان للوزارة أن الطائرة التي تَعذَّر تحديد هُويّتها استهدفتها طائرتَا F-16 انطلقتا من قاعدة إنجرليك بولاية أضنة. [TRT عربي]

بعد عرض لقطات للهجوم.. الحوثيون يزعمون السيطرة على 350 كيلومتراً مربعاً جنوبيّ السعودية

بثّت جماعة الحوثي لقطات تُظهِر هجوماً شنّته على مواقع لجيش التحالف في نجران السعودية. وذكرت الجماعة أنه أُسر أكثر من 2000 مقاتل، وقُتل نحو 200. [TRT عربي]

وزعم المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، أن جماعته "حررت 350 كيلومتراً مربعاً في المرحلة الأولى من عملية (نصر من الله)، بما فيها مواقع ومعسكرات، وسقوط 3 ألوية في محور نجران السعودية" وفقاً لوسائل إعلام تابعة للجماعة. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us