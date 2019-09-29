أكد رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، الأحد، أن الكونغرس مصمم على الاستماع إلى مكالمات الرئيس دونالد ترمب السابقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من الزعماء الآخرين، مشيراً إلى تخوفات من احتمال أن يكون ترمب قد عرّض الأمن القومي للخطر.

وقال شيف "أعتقد أن هناك حاجة قصوى لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، ومعرفة ما إذا كان الرئيس قد قوّض أمننا خلال محادثته مع زعماء آخرين، خاصة بوتين، من أجل أن يفيد حملته الانتخابية".

يأتي ذلك في إطار التحقيق الرسمي الذي بدأه مجلس النواب الأمريكي لعزل ترمب، عقب بلاغ قُدم للمجلس يتهم الرئيس بإساءة استخدام السلطة حين طلب من الرئيس الأوكراني مساعدته عبر إيذاء منافسه الأهم جو بايدن، قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020.