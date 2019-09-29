سياسة
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لجنة المخابرات بالكونغرس: سنستمع لمكالمات ترمب مع بوتين وزعماء آخرين
أكد الديمقراطي ورئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف أن المجلس مصمم على الاستماع إلى مكالمات الرئيس دونالد ترمب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعماء آخرين، وسط تخوفات من احتمالية أن يكون ترمب قد عرّض الأمن القومي للخطر.
لجنة المخابرات بالكونغرس: سنستمع لمكالمات ترمب مع بوتين وزعماء آخرين
الديمقراطي آدم شيف رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي  / AP
29 سبتمبر 2019

أكد رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، الأحد، أن الكونغرس مصمم على الاستماع إلى مكالمات الرئيس دونالد ترمب السابقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من الزعماء الآخرين، مشيراً إلى تخوفات من احتمال أن يكون ترمب قد عرّض الأمن القومي للخطر.

وقال شيف "أعتقد أن هناك حاجة قصوى لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، ومعرفة ما إذا كان الرئيس قد قوّض أمننا خلال محادثته مع زعماء آخرين، خاصة بوتين، من أجل أن يفيد حملته الانتخابية".

يأتي ذلك في إطار التحقيق الرسمي الذي بدأه مجلس النواب الأمريكي لعزل ترمب، عقب بلاغ قُدم للمجلس يتهم الرئيس بإساءة استخدام السلطة حين طلب من الرئيس الأوكراني مساعدته عبر إيذاء منافسه الأهم جو بايدن، قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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