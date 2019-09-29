ارتفع عدد المصابين جراء حريق يبدو "هائلاً" في محطة قطار الحرمين بمدينة جدة، إلى 9 بعد إسعاف 4 حالات داخل المحطة التي تعمل السلطات على إخماد نيرانها المشتعلة حتى الآن.

وأوضحت إمارة منطقة مكة "نقل 5 مصابين إثر حريق محطة قطار جدة إلى المستشفى" مؤكدة أن 16 فرقة طبية من عدة جهات تعمل في موقع الحريق، بينما تم إسعاف 4 داخل المحطة وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية.

وقد تصاعدت ألسنة دخان كثيفة فوق المحطة وحتى مستوى مرتفع، مع تحليق مروحيات تشارك في إخماد الحريق، بحسب لقطات بثها الإعلام المحلي.

ولم تكشف السلطات السعودية عن أسباب الحريق حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى انطلاق أولى الرحلات التجارية الرسمية لقطار الحرمين السريع في أكتوبر/تشرين الأول 2018، ويربط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة بطاقة تستوعب 60 مليون راكب سنوياً.