سياسة
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الجيش الجزائري يتعهد بعدم تزكية مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة
تعهد قائد الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح بألا يكون لقيادة الجيش أي مرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وحذر من الدعايات التي "تروج لها العصابة وأذنابها".
الجيش الجزائري يتعهد بعدم تزكية مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة
تصريحات صالح جاءت في كلمة ألقاها أمام قيادات عسكرية / AP
29 سبتمبر 2019

نفى قائد الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الأحد، أن يكون لقيادة الجيش مرشح في انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول القادم، متعهداً بعدم تزكية أي شخصية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام قيادات عسكرية، وفقاً لبيان وزارة الدفاع الجزائرية.

وحذر قايد صالح من "الدعايات التي تروج لها العصابة وأذنابها والتي يجب محاربتها والتصدي لها"، مشيراً إلى الدعايات التي "تحاول الترويج إلى أن الجيش الوطني الشعبي يزكي أحد المرشحين".

جاءت كلمة قائد الأركان عقب ما أشار إليه نشطاء جزائريون حول علاقة مرشح الرئاسة ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون بالنظام الحالي والمؤسسة العسكرية.

وأضاف صالح "هذه دعاية الغرض منها التشويش على هذا الاستحقاق الوطني المهم، ونؤكد في هذا الصدد أن الشعب هو من يزكي الرئيس القادم من خلال الصندوق"، متعهداً "أمام الله والوطن والتاريخ بألا يزكي الجيش الوطني الشعبي أحداً".

تجدر الإشارة إلى أن عدداً من الشخصيات الجزائرية أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، بينهم علي بن فليس وعبد المجيد تبون، وكلاهما شغل منصب رئيس وزراء إبان حقبة بوتفليقة.

وقد فاق عدد المترشحين 90 شخصاً حسب السلطة العليا للانتخابات، وتؤكد مؤشرات أن أغلب الأحزاب المحسوبة على التيارين المحافظ والإسلامي تتجه نحو المشاركة في السباق سواء بمرشح عنها أو بدعمها شخصيات مستقلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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