زعمت جماعة الحوثي، الأحد، سيطرتها على 350 كم مربع في "محور نجران" جنوب السعودية، خلال عملية استمرت عدة أشهر.

ولم يعقّب التحالف الذي تقوده السعودية والداعم للقوات الموالية للحكومة اليمنية على الخبر، في حين قال مصدر عسكري حكومي إن العملية تمت في محافظة صعدة شمالي اليمن الحدودية مع السعودية.

من جانبه، أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، أن جماعته "حررت 350 كم مربع في المرحلة الأولى من عملية (نصر من الله)، بما فيها مواقع ومعسكرات وسقوط 3 ألوية في محور نجران السعودية" وفقاً لوسائل إعلام تابعة للجماعة.

وأضاف "نفذنا مؤخراً أكثر من 20 عملية بالطائرات المُسيّرة أربكت قوات التحالف، منها عملية على هدف عسكري حساس في الرياض".

وتحدث سريع عن سقوط "أكثر من 200 قتيل من أفراد الجيش اليمني بسبب عشرات الغارات الجوية للتحالف أثناء فرارهم" بالإضافة إلى "وقوع أكثر من 2000 مقاتل، بينهم أطفال، من قوات التحالف في الأسر".

وأكد أن "عناصر وطنية متعاونة اضطلعت بدور مهم من داخل صفوف قوات التحالف".

كان المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي أعلن السبت، عن عملية (نصر من الله) باعتبارها "أكبر عملية استدراج لقوات التحالف منذ بدء العدوان".

ومنذ عام 2015 ينفذ التحالف عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المسيطرين على محافظات من بينها صنعاء وصعدة.