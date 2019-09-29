سياسة
2 دقيقة قراءة
الحوثيون يزعمون السيطرة على 350 كم مربع جنوب السعودية
زعم المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، أن جماعته "حررت 350 كم مربع في المرحلة الأولى من عملية (نصر من الله)، بما فيها مواقع ومعسكرات وسقوط 3 ألوية في محور نجران السعودية" وفقاً لوسائل إعلام تابعة للجماعة.
الحوثيون يزعمون السيطرة على 350 كم مربع جنوب السعودية
المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع يعلن تفاصيل العملية / Reuters
29 سبتمبر 2019

زعمت جماعة الحوثي، الأحد، سيطرتها على 350 كم مربع في "محور نجران" جنوب السعودية، خلال عملية استمرت عدة أشهر.

ولم يعقّب التحالف الذي تقوده السعودية والداعم للقوات الموالية للحكومة اليمنية على الخبر، في حين قال مصدر عسكري حكومي إن العملية تمت في محافظة صعدة شمالي اليمن الحدودية مع السعودية.

من جانبه، أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، أن جماعته "حررت 350 كم مربع في المرحلة الأولى من عملية (نصر من الله)، بما فيها مواقع ومعسكرات وسقوط 3 ألوية في محور نجران السعودية" وفقاً لوسائل إعلام تابعة للجماعة.

وأضاف "نفذنا مؤخراً أكثر من 20 عملية بالطائرات المُسيّرة أربكت قوات التحالف، منها عملية على هدف عسكري حساس في الرياض".

وتحدث سريع عن سقوط "أكثر من 200 قتيل من أفراد الجيش اليمني بسبب عشرات الغارات الجوية للتحالف أثناء فرارهم" بالإضافة إلى "وقوع أكثر من 2000 مقاتل، بينهم أطفال، من قوات التحالف في الأسر".

وأكد أن "عناصر وطنية متعاونة اضطلعت بدور مهم من داخل صفوف قوات التحالف".

كان المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي أعلن السبت، عن عملية (نصر من الله) باعتبارها "أكبر عملية استدراج لقوات التحالف منذ بدء العدوان".

ومنذ عام 2015 ينفذ التحالف عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المسيطرين على محافظات من بينها صنعاء وصعدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us