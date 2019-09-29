أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأحد، أن "التاريخ يظهر لنا أن الدولة الممتلكة للقوة البحرية دائماً مصيرها السموّ".

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في حفل إنزال سفينة مصنعة محلياً في إطار مشروع مليغم لتصنيع السفن الحربية، وإطلاق مشروع تصنيع سفينة حربية لباكستان.

وقال أقار "علمتنا تجربتنا مدى أهمية امتلاكنا لصناعات دفاعية وطنية وتطويرها من أجل بقاء دولتنا، وخلاصة القول: إننا لا نريد أن نكون سوقاً مستهلكة".

وشدد أقار على ضرورة امتلاك بلاده لقوة بحرية رادعة، من أجل حماية مواردها الطبيعية في البحار.