سياسة
1 دقيقة قراءة
وزير الدفاع التركي: من يمتلك القوة البحرية مصيره السموّ
شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار على أهمية امتلاك بلاده للقوة البحرية وصناعات دفاعية وطنية خلال كلمته التي ألقاها في حفل إنزال سفينة حربية مُصنّعة محلياً.
وزير الدفاع التركي: من يمتلك القوة البحرية مصيره السموّ
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار خلال كلمته في حفل إنزال سفينة حربية مصنعة محليا  / AA
29 سبتمبر 2019

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأحد، أن "التاريخ يظهر لنا أن الدولة الممتلكة للقوة البحرية دائماً مصيرها السموّ".

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في حفل إنزال سفينة مصنعة محلياً في إطار مشروع مليغم لتصنيع السفن الحربية، وإطلاق مشروع تصنيع سفينة حربية لباكستان.

وقال أقار "علمتنا تجربتنا مدى أهمية امتلاكنا لصناعات دفاعية وطنية وتطويرها من أجل بقاء دولتنا، وخلاصة القول: إننا لا نريد أن نكون سوقاً مستهلكة".

وشدد أقار على ضرورة امتلاك بلاده لقوة بحرية رادعة، من أجل حماية مواردها الطبيعية في البحار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us