سياسة
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أردوغان: مصممون على بلوغ أعلى مستويات التصنيع العسكري
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد عزم بلاده على بلوغ أعلى مستويات التصنيع العسكري بإمكانات محلية.
أردوغان: مصممون على بلوغ أعلى مستويات التصنيع العسكري
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال إلقاء كلمته في حفل إنزال السفينة الحربية المصنعة محلياً / AA
29 سبتمبر 2019

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، عزم وإصرار بلاده على بلوغ أعلى المستويات في التصنيع العسكري بإمكانات محلية.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في إسطنبول خلال حفل إنزال سفينة تركية مصنعة محلياً، في إطار مشروع ميلغم لتصنيع السفن الحربية.

وقال أردوغان "مصممون على بلوغ أعلى المستويات بإمكانات محلية في تكنولوجيا المعدات البحرية والصواريخ والأنظمة الإلكترونية والمدافع البحرية".

وأضاف "سنصنّع مقاتلاتنا المحلية كما طورّنا أقمارنا الصناعية وطائراتنا المُسيّرة والمزودة بالأسلحة، وما طرأ من تطورات بخصوص مشروع مقاتلات إف-35 زاد من عزيمتنا في تطوير صناعاتنا الدفاعية".

وأوضح أردوغان أن تركيا أصبحت واحدة من الدول العشرة في العالم التي تصنّع سفنها الحربية بإمكاناتها المحلية، معبراً عن أن ما يحدث في البحر المتوسط مؤخراً أظهر لتركيا أهمية تعزيز قواتها البحرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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