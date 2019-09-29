أصدر وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه، تعليمات برفع مستوى التأهب ضد الهجمات السيبرانية والعسكرية التي قد تستهدف قطاع الصناعات النفطية في البلاد.

وأوضح زنغنه في تصريح بمناسبة يوم الأمن والدفاع المدني القومي الأحد، أن العقوبات الأمريكية تستهدف قطاع النفط في بلاده.

وأشار الوزير إلى أن قطاع النفط يشكّل المصدر الأساسي للاقتصاد والقوة في بلاده، مشدّداً على أن "الحرب الاقتصادية للعدوّ تستهدف مقدراتنا النفطية".

وأكّد زنغنه ضرورة اتخاذ التدابير الإدارية والتقنية والعملياتية كافة لحماية المنشآت النفطية في إيران.

يأتي ذلك في ظلّ تصاعد التوتر بين إيران ومجموعات حليفة لها في دول عربية من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء خليجيين وغربيين لها من جهة أخرى، على خلفية ملفات، أبرزها: حرية الملاحة البحرية في ممرات المنطقة، بخاصة مضيق هرمز، وأمن منشآت النفط، والبرنامج النووي الإيراني.