سياسة
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إرهابيون يعترفون: حزب الشعوب الديمقراطي مصدر الموارد البشرية لـPKK
اعترف عدد من الإرهابيين الفارّين من تنظيم PKK الإرهابي خلال إفادات للأمن التركي، بأن حزب الشعوب الديمقراطي يشكّل مصدراً للموارد البشرية للتنظيم الانفصالي.
إرهابيون يعترفون: حزب الشعوب الديمقراطي مصدر الموارد البشرية لـPKK
الفارُّون من التنظيم الإرهابي كشفوا علاقته بحزب الشعوب الديمقراطي / AA
29 سبتمبر 2019

كشف إرهابيون فارّون من صفوف تنظيم PKK الإرهابي، تفاصيل عن العلاقة بين الأخيرة وحزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا.

وأوضح إرهابيون في إفاداتهم لقوات الأمن التركية، أن استمرارية فاعليات PKK الإرهابي مرتبطة بتوافر العنصر البشري، وأن حزب الشعوب الديمقراطي يوفّر الدعم اللوجستي للتنظيم لتأمين ما يلزمه من الموارد البشرية.

وفي إفادته لقوات الأمن التركية، قال الإرهابي ن.ك الذي سلّم نفسه العام الماضي، بأنه قرّر الالتحاق بالتنظيم الإرهابي مع صديقه عام 2015، وتَوجَّه لتحقيق ذلك إلى مبنى "الشعوب الديمقراطي" في إسطنبول.

وأضاف أنه أمضى أسبوعاً في مبنى الحزب مع 3 إرهابيين آخرين، وأنهم توجهوا بعد ذلك إلى ديار بكر (جنوب شرق).

وتابع قائلاً "دخلنا مقر حزب الشعوب الديمقراطي هناك، وأخذوا هوياتنا الشخصية، ثم انتقلنا بسيارة إلى قضاء أولو دره بولاية شرناق، ومن هناك انتقلنا إلى شمال العراق برفقة مسؤول في التنظيم، وكانت سني آنذاك 13 عاماً".

من جانبه قال الإرهابي م.أ، 24 عاماً، إنه كان يعمل في مطعم بمنطقة مالتبه بإسطنبول، وإن صديقه كان عضواً في الجناح الشبابي لحزب الشعوب الديمقراطي.

وأوضح أن صديقه هذا كان يشجعه باستمرار للانضمام إلى صفوف PKK الإرهابي، وأنه توجه برفقة صديقه إلى مقر الحزب بتقسيم، لينتقلا من هناك إلى قضاء باغلار بولاية ديار بكر بحافلة.

وأردف قائلاً "في قضاء باغلار تعرفت إلى إرهابي آخر، اصطحبني إلى منزل أحد المسؤولين بالحزب، وكان هناك اثنان من المنضمين الجدد إلى التنظيم، وذهبنا جميعاً إلى قضاء جيزرة بولاية شرناق، وانتقلنا بعد ذلك إلى معسكر تابع لـPKK في سوريا".

بدوره قال الإرهابي ب.م، 19 عاماً، الذي سلّم نفسه العام الماضي، إن مسيرة التحاقه بالتنظيم بدأت من مقر "الشعوب الديمقراطي" في منطقة سلطان غازي بإسطنبول.

واستطرد قائلاً "أحد مسؤولي الحزب وضعني في حافلة وانتقلت إلى ولاية بتليس لألتقي هناك إرهابياً آخر سلّمني للتنظيم".

جدير بالذكر أن عشرات الأمهات يواصلن اعتصامهن أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي بولاية ديار بكر، وحمّلن إياه مسؤولية اختطاف أبنائهن.

ويلجأ تنظيم PKK الإرهابي إلى أساليب مختلفة من أجل الوصول إلى الموارد البشرية التي يحتاج إليها لمواصلة أعماله الإرهابية، وإقناع الشباب لنقلهم إلى مناطق انتشاره.

أمّا دور حزب الشعوب الديمقراطي فيتمثل بشكل لافت في إعداد البيئة الآيديولوجية اللازمة للتنظيم الإرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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