لقي عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، مصرعه بإطلاق نار، فجر الأحد.

وذكرت صحيفة الرياض" السعودية أن الحارس الشخصي للملك قُتل إثر "خلاف شخصي" في مدينة جدة.

في السياق ذاته قالت صحيفة عكاظإن "المرافق الشخصي للملك قُتل في ظروف غامضة".

وأشارت إلى أن الفغم كان قد حصل على جائزة "أفضل حارس شخصي على مستوى العالم"، وذكرت أنه كان "خبيراً في حراسة الشخصيات الهامة، إذ شغل منصب الحارس الشخصي للملك عبد الله بن عبد العزيز من قبل".

ووفقاً لصحيفة سبق فإن الفغم "التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ وتَخرَّج فيها بنهاية عام 1412 وعُيّن باللواء الخاص ونُقلَت خدماته إلى الحرس الملكي بعد إدماجه مع اللواء الخاص".

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه في مساء يوم السبت، وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم ، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وأضاف "عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، ما أدى إلى مقتله".