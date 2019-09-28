افتتح، السبت، معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، بدورته الخامسة، في مركز أوراسيا للمؤتمرات بمنطقة "يني كابي" وسط إسطنبول.

ويشارك في معرض الكتاب العربي أكثر من 200 دار نشر من 15 دولة، بينها تركيا وإيران ودول عربية، تحت شعار "الكتاب يجمعنا"، وتتواصل فعالياته حتى 6 أكتوبر/تشرين أول القادم.

ويُنظم المعرض برعاية كل من اتحاد الناشرين الأتراك، وجمعية الناشرين الأتراك، والجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي، وبرعاية إعلامية من وكالة الأناضول وإذاعة "مسك".

شارك في حضور الافتتاح، ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، وقنصل المغرب في إسطنبول امحمد إيفريقن، والملحق الثقافي لقنصلية إيران، ومدير ثقافة إسطنبول جوكوش يلماز، ورئيس جامعة ماردين الأسبق أحمد آغري أقجة.

وقال المنسق العام للمعرض، محمد آغري أقجة، في كلمة الافتتاح: "نطلق على الكتاب مسمى عالم الثقافة، فعندما يكون هناك اختلاف سياسي نحاول أن نبقي العلاقات الثقافية جيدة بين كافة الدول، ليكون الكتاب الوسيلة لجمع الأمة الإسلامية من جديد".

من جهته، أشاد أقطاي بمعرض الكتاب الذي جرى توسيع مساحته، إضافة إلى التوسع في نوعية الكتب والثقافات المطروحة.

واعتبر أقطاي في كلمته بحفل الافتتاح أن استضافة مثل هذه الفعالية في إسطنبول دلالة على تطور مستوى الحرية والثقافة في تركيا، لأنها تعطي فرصة لوجود تنوع فكري.

ولفت إلى انتشار تعلم اللغة العربية بمستوى غير مسبوق في تركيا، نظرا لكونها من أهم اللغات في العالم.

وتابع: "وصل عدد العرب في تركيا 9 ملايين نسمة، جاءوا ضيوفاً ولاجئين بعد الربيع العربي، هؤلاء انضموا إلى الثقافة التركية كما ساهموا في تطويرها".

من جهته، قال المتحدث باسم المعرض، صهيب الفلاحي، إنه "أكبر حدث ثقافي عربي في تركيا، وأكبر معرض دولي للكتاب العربي خارج الدول العربية، ويقام في المكان نفسه الذي أقيم فيه العام الماضي".

وأضاف الفلاحي أن "عدد المشاركين هذا العام أكثر من 200 دار نشر من 15 دولة، بينها تركيا وإيران".