سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 29 سبتمبر/أيلول 2019
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 29 سبتمبر/أيلول 2019
الحوثيون قالوا إن العملية في محور نجران هي أكبر عملية استدراج لقوات التحالف / AP
29 سبتمبر 2019

أهم الأحداث:

الحوثيون يعلنون حصار فصيل عسكري سعودي وإسقاط 3 ألوية وأسر آلاف، وحكومة الوفاق الليبية تتهم الإمارات بقصف أهداف "مدنية حيوية" شمال غربي ليبيا

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        الحوثيون يعلنون حصار فصيل عسكري سعودي وإسقاط 3 ألوية وأسر آلاف

        قالت جماعة الحوثي اليمنية السبت، إنها نفذت عملية عسكرية كبيرة داخل الأراضي السعودية، أسفرت عن حصار فصيل عسكري سعودي وأسْر آلاف. جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم قوات الحوثي يحيى سريع، حسب ما نقلته فضائية المسيرة (التابعة للجماعة) على تويتر. [TRT عربي]

        وقال سريع إن "العملية هي أكبر عملية استدراج لقوات التحالف منذ بدء العدوان واستمرت لأشهر عدة"، مشيراً إلى "سقوط 3 ألوية عسكرية من قوات التحالف بالكامل واغتنام مئات الآليات والمدرعات خلال العملية بمحور نجران". وذكر أن "آلافاً سقطوا في الأسر بينهم أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي خلال العملية". [الأناضول]

        حكومة الوفاق الليبية تتهم الإمارات بقصف أهداف "مدنية حيوية"

          اتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية السبت، الطيران الإماراتي المُسيّر بقصف أهداف "مدنية حيوية" في مدينة سرت الجمعة، دعماً لقوات حفتر. وقالت عملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة إن "الطيران الإماراتي المُسيَّر الداعم لمجرم الحرب حفتر استهدف ليلة البارحة مجمع سرت للمطاحن والأعلاف، ويوقع خسائر مادية داخل هذا المرفق المدني والحيوي للمدينة". [TRT عربي]

          وأضافت "يأتي هذا القصف بعد 4 أيام من إعلان المجمع عن الانتهاء من صيانته وعودته للتشغيل، وفتح مركز السلع الأساسية وتوفير مادة الدقيق للمخابز وتوفير الأعلاف للمربين داخل بلدية سرت". وأشارت إلى أن "هذا المرفق المدني والحيوي للمدينة يغذي سرت والمنطقة الوسطى بحوالي 3000 لتر من الحليب يومياً". [عملية بركان الغضب]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
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