سياسة
2 دقيقة قراءة
حكومة الوفاق الليبية تتهم الإمارات بقصف أهداف "مدنية حيوية"
قالت عملية "بركان الغضب" العسكرية، التابعة لحكومة الوفاق إن "الطيران الإماراتي المُسيّر الداعم لحفتر استهدف مجمع سرت للمطاحن والأعلاف، وأوقع خسائر مادية داخل المرفق المدني والحيوي للمدينة".
حكومة الوفاق الليبية تتهم الإمارات بقصف أهداف "مدنية حيوية"
حكومة الوفاق الليبية تتهم الإمارات بقصف أهداف "مدنية حيوية" في سرت
28 سبتمبر 2019

اتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليّاً، السبت، الطيران الإماراتي المُسيّر بقصف أهداف "مدنية حيوية" في مدينة سرت، الجمعة، دعماً لقوات حفتر.

وقالت عملية "بركان الغضب" العسكرية، التابعة لحكومة الوفاق، في تغريدات عبر تويتر، "الطيران الإماراتي المُسيّر الداعم لمجرم الحرب حفتر يستهدف ليلة البارحة مجمع سرت للمطاحن والأعلاف، ويوقع خسائر مادية داخل هذا المرفق المدني والحيوي للمدينة".

وأضافت: "يأتي هذا القصف بعد 4 أيام من إعلان المجمع عن الانتهاء من صيانته وعودته للتشغيل، وفتح مركز السلع الأساسية وتوفير مادة الدقيق للمخابز وتوفير الأعلاف للمربين داخل بلدية سرت".

كما اتهمت الطيران الإماراتي المُسيّر بأنه استهدف "ليلة البارحة بسرت محطة القرضابية للأبقار بجهاز استثمار المياه بالمنطقة الوسطى والمعروف بمشروع الأبقار، وخلّف أضراراً مادية، وإصابة أحد العاملين بشظايا نتيجة القصف".

وأوضحت عملية "بركان الغضب" أن "هذا المرفق المدني والحيوي للمدينة يغذي سرت والمنطقة الوسطى بحوالي 3000 لتر من الحليب يومياً".

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً متعثراً للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق.

ومنذ عام 2011، يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً على الشرعية والسلطة، يتركز حالياً بين حكومة الوفاق وحفتر.

وتسعى الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية بليبيا، لبحث سبل التوصل إلى حل سياسي للنزاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us