قالت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، إنها نفذت عملية عسكرية كبيرة داخل الأراضي السعودية، أسفرت عن حصار فصيل عسكري سعودي وأسْر الآلاف.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم قوات الحوثي يحيى سريع، بحسب ما نقلته فضائية المسيرة (التابعة للجماعة) على تويتر.

وأعلن سريع انطلاق عملية "نصر من الله" العسكرية الواسعة في محور نجران (جنوبي المملكة)، مشيراً إلى أنها استمرت عدة أشهر.

ولم يُفصح المتحدث الحوثي عن موعد بدء العملية أو نهايتها، غير أنه أشار إلى الإعلان خلال الأيام القادمة عن المزيد من نتائجها وتفاصيلها.

وقال إن "العملية هي أكبر عملية استدراج لقوات التحالف منذ بدء العدوان واستمرت لأشهر عدة".

وأشار إلى "سقوط 3 ألوية عسكرية من قوات التحالف بالكامل واغتنام مئات الآليات والمدرعات خلال العملية بمحور نجران".

وذكر أن "آلافاً سقطوا في الأسر بينهم أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي خلال العملية".

وأضاف أن القوات الحوثية "أطبقت الحصار على 3 ألوية من المخدوعين (في إشارة إلى قوات التحالف) وفصيل كامل من الجيش السعودي".

وتحدث عن أنه تم "تدمير وأسْر القوات المحاصرة بالكامل، وتحرير مئات الكيلومترات طولاً وعرضاً خلال العملية النوعية في محور نجران".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقّي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري بقيادة السعودية القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى سقوط 70 ألف قتيل منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/حزيران الماضي‎.