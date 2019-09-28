سياسة
2 دقيقة قراءة
الحوثيون يعلنون حصار فصيل عسكري سعودي وإسقاط 3 ألوية وأسر الآلاف
قالت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، إنها نفذت عملية عسكرية كبيرة داخل الأراضي السعودية، أسفرت عن حصار فصيل عسكري سعودي وأسر الآلاف. وأعلن المتحدث باسم قوات الحوثي انطلاق عملية "نصر من الله في محور نجران (جنوبي المملكة)، مشيراً إلى أنها استمرت عدة أشهر.
الحوثيون يعلنون حصار فصيل عسكري سعودي وإسقاط 3 ألوية وأسر الآلاف
المتحدث باسم قوات الحوثي يقول إن العملية في محور نجران هي أكبر عملية استدراج لقوات التحالف
28 سبتمبر 2019

قالت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، إنها نفذت عملية عسكرية كبيرة داخل الأراضي السعودية، أسفرت عن حصار فصيل عسكري سعودي وأسْر الآلاف.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم قوات الحوثي يحيى سريع، بحسب ما نقلته فضائية المسيرة (التابعة للجماعة) على تويتر.

وأعلن سريع انطلاق عملية "نصر من الله" العسكرية الواسعة في محور نجران (جنوبي المملكة)، مشيراً إلى أنها استمرت عدة أشهر.

ولم يُفصح المتحدث الحوثي عن موعد بدء العملية أو نهايتها، غير أنه أشار إلى الإعلان خلال الأيام القادمة عن المزيد من نتائجها وتفاصيلها.

وقال إن "العملية هي أكبر عملية استدراج لقوات التحالف منذ بدء العدوان واستمرت لأشهر عدة".

وأشار إلى "سقوط 3 ألوية عسكرية من قوات التحالف بالكامل واغتنام مئات الآليات والمدرعات خلال العملية بمحور نجران".

وذكر أن "آلافاً سقطوا في الأسر بينهم أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي خلال العملية".

وأضاف أن القوات الحوثية "أطبقت الحصار على 3 ألوية من المخدوعين (في إشارة إلى قوات التحالف) وفصيل كامل من الجيش السعودي".

وتحدث عن أنه تم "تدمير وأسْر القوات المحاصرة بالكامل، وتحرير مئات الكيلومترات طولاً وعرضاً خلال العملية النوعية في محور نجران".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقّي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري بقيادة السعودية القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى سقوط 70 ألف قتيل منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/حزيران الماضي‎.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us