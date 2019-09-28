سياسة
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رئيس الوزراء البريطاني يواجه تحقيقات في شبهة فساد
يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إمكانية التحقيق في تهم تتعلق بسوء استخدامه لمنصبه، عندما كان عمدة لندن بين عامي 2008 و 2016.
رئيس الوزراء البريطاني يواجه تحقيقات في شبهة فساد
جونسون نفى  ارتكابه أي مخالفات أثناء توليه منصب عمدة لندن / Reuters
28 سبتمبر 2019

أحالت سلطة لندن الكبرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى هيئة شكاوى الشرطة، للتحقيق معه بشأن سوء استخدام منصبه عندما كان عمدة للعاصمة.

وسجلت سلطة لندن الكبرى، السبت، ما أسمتها "قضية سلوك" ضد جونسون بسبب صلته بسيدة أعمال أمريكية تدعى "جينيفر أركوري"، يزعم تلقيها معاملة مفضلة بسبب صداقتها معه خلال رئاسته بلدية لندن بين عامي 2008 و2016.

ومن المنتظر أن يبت المكتب المستقل المعني بمراقبة سلوك الشرطة في وقت لاحق في مدى جدية أسباب التحقيق مع جونسون، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وظهرت لأول مرة ادعاءات صداقة جونسون مع جينيفر التي تعمل في مجال التكنولوجيا نهاية الأسبوع الماضي في صحيفة "صنداي تايمز" المحلية.

وتشير الادعاءات إلى أن جينيفر انضمت إلى البعثات التجارية بقيادة جونسون عندما كان عمدة لندن وتلقت شركتها آلاف الجنيهات على هيئة منح مالية.

من جانبه، نفى جونسون ارتكابه أي مخالفات، في حين وصف مصدر حكومي الإحالة بأنها "ذات دوافع سياسية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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