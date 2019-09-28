كشفت شبكة CNN الأمريكية، السبت، أن "البيت الأبيض قيّد الوصول إلى نص المكالمات الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع، لم تكشف عن هويته، قوله إن "المسؤولين الذين لهم صلاحيات الاطلاع على نصوص المكالمات التي تجرى مع القادة الأجانب بصورة طبيعية لم يروا أياَ من نصوص مكالمات ترمب مع بن سلمان".

ووصف المصدر هذا الأمر بأنه "غير عادي بعد مكالمة مع شخصية مهمة".

وأضاف أن "محادثات ترمب وبن سلمان الهاتفية أتت في الوقت الذي كان فيه البيت الأبيض يواجه قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في تركيا".

وأوضح أن "البيت الأبيض قيّد أيضاً الوصول لاتصالات بين ترمب وبوتين"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولم يعلق البيت الأبيض على ما أوردته CNN حتى الساعة (10:00 بتوقيت غرينيتش).

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه ترمب تحقيقاً يتهمه بالضغط على رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي بشأن إجراء تحقيق حول نشاط نجل خصم ترمب الديمقراطي، جو بايدن.

وكشف البيت الأبيض، الأربعاء، فحوى اتصال هاتفي أجراه ترمب، في 25 يوليو/تموز الماضي، لتهنئة نظيره الأوكراني بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

وبيّن نص الاتصال أن ترمب طلب من زيلينسكي التحقيق في ممارسات بايدن، الأوفر حظاً لمواجهة ترمب في انتخابات 2020، وكذلك نجله هانتر بايدن، الذي عمل بشركة تنقب عن الغاز في أوكرانيا.

وسمح البيت الأبيض بالإفراج عن نص الاتصال مكتوباً، بعد إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الثلاثاء، بدء إجراءات مساءلة ترمب بهدف عزله، بتهمة التماس مساعدة أجنبية لتشويه سمعة منافسه الديمقراطي المرتقب.