قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، إن تركيا تتحمل عبئاً ثقيلاً باستضافتها السوريين، داعياً إلى تقديم الاتِّحاد الأوروبيّ ضمانات تمويل إضافية لتلبية احتياجاتهم.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية، نشرتها السبت، تَطرَّق فيها أسيلبورن إلى سياسات الاتِّحاد بخصوص اللاجئين ومسألة بريكست.

وأضاف الوزير "تركيا تحمل على عاتقها عبئاً ثقيلاً عبر استضافتها 3.5 مليون سوري، يبدو لي واضحاً أنها بحاجة إلى دعم".

وأوضح أنه "لهذا السبب يتعيَّن على الاتِّحاد الأوروبيّ أن يقدِّم ضمانات تمويل إضافية، لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين في تركيا".

وتابع "هذه الأموال لن تُقَدَّم للرئيس أردوغان أو لأحد من الحكومة، بل ستُمنَح على سبيل المثال ليستطيع أطفال اللاجئين الذهاب إلى المدارس، أو لتغطية نفقات الاحتياجات الصحية للسوريين".

وحول بريكست أشار أسيلبورن إلى أن القوة الاستراتيجية والسياسية للاتِّحاد ستتقلص مع خروج بريطانيا، المتمتعة بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، ووصف بريكست بأنه "خطأ فادح".

واعتبر أنه يتعيَّن على ألمانيا تَحمُّل مزيد من المسؤولية في الاتِّحاد الأوروبيّ عقب خروج بريطانيا منه.