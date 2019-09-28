سياسة
2 دقيقة قراءة
لوكسمبورغ: تركيا تتحمل عبئاً ثقيلاً باستضافتها السوريين
قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، إن تركيا تتحمل عبئاً ثقيلاً باستضافتها 3.5 ملايين سوري، داعياً إلى تقديم الاتحاد الأوروبي ضمانات تمويل إضافية لتلبية احتياجاتهم.
لوكسمبورغ: تركيا تتحمل عبئاً ثقيلاً باستضافتها السوريين
جان أسيلبورن: هذه الأموال ستُمنح ليستطيع أطفال اللاجئين الذهاب إلى المدارس أو لتغطية نفقات الاحتياجات الصحية للسوريين / AA
28 سبتمبر 2019

قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، إن تركيا تتحمل عبئاً ثقيلاً باستضافتها السوريين، داعياً إلى تقديم الاتِّحاد الأوروبيّ ضمانات تمويل إضافية لتلبية احتياجاتهم.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية، نشرتها السبت، تَطرَّق فيها أسيلبورن إلى سياسات الاتِّحاد بخصوص اللاجئين ومسألة بريكست.

وأضاف الوزير "تركيا تحمل على عاتقها عبئاً ثقيلاً عبر استضافتها 3.5 مليون سوري، يبدو لي واضحاً أنها بحاجة إلى دعم".

وأوضح أنه "لهذا السبب يتعيَّن على الاتِّحاد الأوروبيّ أن يقدِّم ضمانات تمويل إضافية، لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين في تركيا".

وتابع "هذه الأموال لن تُقَدَّم للرئيس أردوغان أو لأحد من الحكومة، بل ستُمنَح على سبيل المثال ليستطيع أطفال اللاجئين الذهاب إلى المدارس، أو لتغطية نفقات الاحتياجات الصحية للسوريين".

وحول بريكست أشار أسيلبورن إلى أن القوة الاستراتيجية والسياسية للاتِّحاد ستتقلص مع خروج بريطانيا، المتمتعة بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، ووصف بريكست بأنه "خطأ فادح".

واعتبر أنه يتعيَّن على ألمانيا تَحمُّل مزيد من المسؤولية في الاتِّحاد الأوروبيّ عقب خروج بريطانيا منه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us