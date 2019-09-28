سياسة
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سفير تركيا في بغداد: مهتمون بتنمية العراق وإعادة إعماره
قال السفير التركي في بغداد فاتح يلدز السبت، إن بلاده تولي تنمية العراق وإعادة إعماره اهتماماً، مشيداً بالشراكة التجارية الهامة القائمة بين البلدين، مؤكداً أهمية فتح معبر حدودي ثانٍ بين البلدين.
سفير تركيا في بغداد: مهتمون بتنمية العراق وإعادة إعماره
فاتح يلدز: دور تركيا مهمّ أيضاً في تطوير العراق في مجالَي النقل والطاقة إلى جانب الاقتصاد / AA
28 سبتمبر 2019

قال السفير التركي في بغداد فاتح يلدز السبت، إن بلاده تولي تنمية العراق وإعادة إعماره اهتماماً.

جاء ذلك عقب مشاركته السبت في "ملتقى الرافدين للأمن والاقتصاد" في العاصمة العراقية بغداد، مشيداً بالشراكة التجارية الهامة القائمة بين البلدين، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأوضح أن أنقرة أكّدت مجدَّداً أهمِّيَّة فتح معبر حدودي ثانٍ بين البلدين، وإعادة تفعيل خط أنابيب النِّفْط "كركوك-جيهان".

ولفت إلى أن "دور تركيا مهمّ أيضاً في تطوير العراق في مجالَي النقل والطاقة إلى جانب الاقتصاد".

وأكّد أنه خلال الملتقى الذي شارك فيه مسؤولون دوليون وعراقيون، تَطرَّق إلى المنحة المالية بقيمة 5 مليارات دولار التي تعهدت تركيا بتقديمها للعراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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