انتقدت إيران السبت، الولايات المتَّحدة لقرارها "اللا إنساني" بمنع وزير خارجيتها من زيارة دبلوماسي إيرانيّ يتلقى العلاج في مستشفى بنيويورك، على هامش حضور ظريف اجتماعات الجمعية العامَّة للأمم المتَّحدة.

ومنعت السلطات الأمريكيَّة وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف من زيارة مستشفى في نيويورك لرؤية السفير الإيرانيّ في الأمم المتَّحدة ماجد تخت رافانشي، الذي يخضع لعلاج من السرطان.

ونقلت وكالة أنباء إرنا الرسميَّة السبت، عن نائب وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي، قوله إن الولايات المتَّحدة اتخذت قضايا إنسانية "رهينة" لأسباب سياسية.

وكانت الولايات المتَّحدة حصرت في يوليو/تموز الماضي، حركة ظريف في ستة مربعات سكنية فقط في نيويورك.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكيَّة إنها ستسمح بطلب السفر إلى المستشفى فقط إذا أطلقت إيران سراح أحد المواطنين الأمريكيّين الذين احتُجزوا "بشكل غير مشروع".

ويأتي الخلاف وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن عقب قرار الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب منذ أكثر من عام، الانسحاب أحادي الجانب من الاتفاق النووي مع إيران، فيما فرضت الولايات المتَّحدة عقوبات منعت إيران من بيع نفطها في الخارج وشلت اقتصادها.