نفذّت مروحيات تركية وأمريكيَّة طلعة جوية مشتركة، هي السابعة في أجواء شمال سوريا، في إطار أنشطة المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات.

وشهد مركز العمليات المشتركة بخصوص المنطقة الآمنة في قضاء أقجة قلعة بولاية شانلي أورفا التركية، تحركات جوية.

وأقلعت مروحيتان تابعتان للجيش التركي واثنتان تابعتان للقوات الأمريكيَّة، نحو الجانب السوري من الحدود.

تجدر الإشارة إلى أن الجانبين التركي والأمريكيّ أجريا 6 طلعات جوية مشتركة بالمروحيات، ودورتين بريتين، في إطار جهود تأسيس المنطقة الآمنة.

كانت أنقرة وواشنطن اتفقتا في 7 أغسطس/آب الماضي على إنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا، لإدارة وتنسيق المنطقة الآمنة.