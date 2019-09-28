سياسة
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مروحيات تركية وأمريكية تحلّق في طلعة جوية سابعة شمالي سوريا
نفّذَت مروحيات تركية وأمريكية طلعة جوية مشتركة سابعة، في إطار أنشطة المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات.
مروحيات تركية وأمريكية تحلّق في طلعة جوية سابعة شمالي سوريا
طلعة جوية تركية-أمريكية في إطار إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا / AA
28 سبتمبر 2019

نفذّت مروحيات تركية وأمريكيَّة طلعة جوية مشتركة، هي السابعة في أجواء شمال سوريا، في إطار أنشطة المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات.

وشهد مركز العمليات المشتركة بخصوص المنطقة الآمنة في قضاء أقجة قلعة بولاية شانلي أورفا التركية، تحركات جوية.

وأقلعت مروحيتان تابعتان للجيش التركي واثنتان تابعتان للقوات الأمريكيَّة، نحو الجانب السوري من الحدود.

تجدر الإشارة إلى أن الجانبين التركي والأمريكيّ أجريا 6 طلعات جوية مشتركة بالمروحيات، ودورتين بريتين، في إطار جهود تأسيس المنطقة الآمنة.

كانت أنقرة وواشنطن اتفقتا في 7 أغسطس/آب الماضي على إنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا، لإدارة وتنسيق المنطقة الآمنة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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