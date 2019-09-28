أصدرت لجنة النواب الديمقراطيين في الكونغرس الجمعة، أمر استدعاء لوزير الخارجية مايك بومبيو، سعياً لإجباره على تسليم الوثائق المتعلقة بالاتصال مع الحكومة الأوكرانية.

استدعاء بومبيو هو أول خطوة رسمية يتخذها مجلس النواب الأمريكي في إطار التحقيق حول عزل الرئيس دونالد ترمب، بعد الاشتباه في انتهاكه الدستور.

وأمهل المجلس بومبيو حتى الجمعة المقبلة لتقديم الوثائق اللازمة.

والثلاثاء أعلنت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، فتح تحقيق رسمي يهدف إلى عزل ترمب للاشتباه في انتهاكه الدستور، عبر سعيه للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصمه الديمقراطي المرشح للانتخابات، وهو الأمر الذي نفاه الرئيس الأمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن لجان الشؤون الخارجية والمخابرات والرقابة بالمجلس، حدّدَت مواعيد شهادات خمسة مسؤولين آخرين بوزارة الخارجية خلال الأسبوعين القادمين.