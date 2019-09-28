سياسة
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الكونغرس يستدعي وزير الخارجية الأمريكي لتقديم وثائق تتعلق بتحقيق عزل ترمب
أصدرت لجنة بمجلس النواب الأمريكي مذكرة استدعاء لوزير الخارجية مايك بومبيو، وطالبته بتقديم وثائق تتعلق بالاتصال بأوكرانيا، في إطار التحقيق الذي يهدف إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
الكونغرس يستدعي وزير الخارجية الأمريكي لتقديم وثائق تتعلق بتحقيق عزل ترمب
أمهل المجلس بومبيو حتى الجمعة المقبلة لتقديم الوثائق اللازمة / Getty Images
28 سبتمبر 2019

أصدرت لجنة النواب الديمقراطيين في الكونغرس الجمعة، أمر استدعاء لوزير الخارجية مايك بومبيو، سعياً لإجباره على تسليم الوثائق المتعلقة بالاتصال مع الحكومة الأوكرانية.

استدعاء بومبيو هو أول خطوة رسمية يتخذها مجلس النواب الأمريكي في إطار التحقيق حول عزل الرئيس دونالد ترمب، بعد الاشتباه في انتهاكه الدستور.

وأمهل المجلس بومبيو حتى الجمعة المقبلة لتقديم الوثائق اللازمة.

والثلاثاء أعلنت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، فتح تحقيق رسمي يهدف إلى عزل ترمب للاشتباه في انتهاكه الدستور، عبر سعيه للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصمه الديمقراطي المرشح للانتخابات، وهو الأمر الذي نفاه الرئيس الأمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن لجان الشؤون الخارجية والمخابرات والرقابة بالمجلس، حدّدَت مواعيد شهادات خمسة مسؤولين آخرين بوزارة الخارجية خلال الأسبوعين القادمين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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