سياسة
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روسيا تقول إن تركيا مُحقّة جدّاً في مطالبتها بالمنطقة الآمنة
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن تركيا مُحقّة جدّاً في المطالبة بـ"المنطقة الآمنة" في الشمال السوري، لأنها تواجه مشكلات بسبب الإرهابيين الذين يتسللون من المنطقة الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة.
روسيا تقول إن تركيا مُحقّة جدّاً في مطالبتها بالمنطقة الآمنة
أكّد لافروف أن موسكو لا تقف موقف المتفرج حيال المنطقة الآمنة / AFP
28 سبتمبر 2019

شدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن تركيا مُحقَّة جدّاً في المطالبة بـ"المنطقة الآمنة" في الشمال السوري، لأنها تواجه مشكلات بسبب الإرهابيين الذين يتسللون من المنطقة الخاضعة لسيطرة الولايات المتَّحدة.

جاء ذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامَّة للأمم المتَّحدة في مدينة نيويورك الأمريكيَّة مساء الجمعة، وحديثه عن المنطقة الآمنة المخطط إقامتها شمالي سوريا، والمباحثات بين أنقرة وواشنطن، حسب وكالة الأناضول.

وأشار إلى أن موسكو لا تقف موقف المتفرج حيال المنطقة الآمنة باعتبارها تخص وحدة تراب وسيادة سوريا، وأنها تتباحث في هذا الصدد مع أنقرة وواشنطن.

وبيّن أن "الأمريكيّين يستغلون الأكراد في المنطقة"، وأن "خطوات ملموسة اتُّخذت لإنشاء أركان الحكم الذاتي".

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إقامة "المنطقة الآمنة" شمالي سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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