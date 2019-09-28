استقال المبعوث الأمريكيّ إلى أوكرانيا كيرت فولكر من منصبه الجمعة، بعد تلقيه استدعاء من الكونغرس لاستجوابه في إطار تحقيق يرمي إلى عزل الرئيس دونالد ترمب.

جاء ذلك بعدما ورد اسمه في تقرير يتهم البيت الأبيض بالتستر على مكالمة بين الرئيس دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأبلغ فولكر وزير الخارجية مايك بومبيو رغبته في ترك منصبه، بعدما عبّر عن مخاوفه من عدم قدرته على ممارسة مهامه في ضوء التطورات الأخيرة، وَفْقاً لصحيفة النيويورك تايمز.

والثلاثاء أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكيّ الديمقراطية نانسي بيلوسي، عن فتح تحقيق رسميّ يهدف إلى عزل ترمب، للاشتباه في انتهاكه الدستور عبر سعيه للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصمه الديمقراطي.

من جانبه أكَّد ترمب أنه لم يمارس أي ضغط على أوكرانيا، بعد نشر البيت الأبيض ملخَّص مكالمة هاتفية لترمب مع زلينيسكي، يُظهِر أنه طلب من كييف التحقيق في شأن نجل بايدن.