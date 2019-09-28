سياسة
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مراكز الاقتراع تفتح أبوابها لاختيار رئيس جديد في أفغانستان
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في أفغانستان السبت، لاختيار رئيس جديد للبلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة. ويتنافس في الانتخابات 14 مرشحاً، لكن المنافسة الرئيسية تنحصر بين الرئيس الحالي أشرف غني، والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله.
مراكز الاقتراع تفتح أبوابها لاختيار رئيس جديد في أفغانستان
من المقرر أن يستمر التصويت حتى عصر اليوم، وسط تكثيف الإجراءات الأمنية / Reuters
28 سبتمبر 2019

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في أفغانستان السبت، لاختيار رئيس جديد للبلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال المتحدث باسم المفوضية المستقلة للانتخابات زابي سادات "بدأ التصويت في جميع أنحاء البلاد، ونحن سعداء لرؤية طوابير طويلة من الناخبين أمام مراكز الاقتراع"، حسب وكالة خامة برس المحلية.

ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى عصر اليوم، وسط تكثيف الإجراءات الأمنية، إذ نشرت السلطات عشرات الآلاف من قوات الأمن في مختلف أنحاء البلاد، وسط تهديدات من جانب حركة طالبان بمهاجمة مراكز الاقتراع.

ويتنافس في الانتخابات 14 مرشحاً، لكن المنافسة الرئيسية تنحصر بين الرئيس الحالي أشرف غني، والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله.

ويحقّ لتسعة ملايين ناخب التصويت في الانتخابات، حسب المفوضية الانتخابية، وبموجب قانون الانتخابات الأفغاني يتعين على المرشح الحصول على أكثر من 50% من أصوات الناخبين الصحيحة للفوز بالرئاسة من الجولة الأولى.

في هذه الأثناء وقع انفجار داخل مركز اقتراع في مدينة قندهار جنوبي البلاد، وأكَّد باهر أحمدي المتحدث باسم حاكم إقليم قندهار وقوع الانفجار، وقال إن ثلاثة مصابين حتى الآن نُقلوا إلى المستشفى.

وقال مسؤولون إن انفجارات وقعت أيضاً في مدن كابول وغزنة وجلال آباد.

وأعلنت حركة طالبان المسؤولية عن الهجمات في كابول وغزنة وفي عدة مناطق أخرى لم يتأكَّد حتى الآن حدوث انفجارات بها.

وسيظل أكثر من 400 مركز اقتراع مُغلَقاً بسبب وقوعها في مناطق تحت سيطرة طالبان، كما ستُغلَق مئات المراكز الأخرى لأسباب أمنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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