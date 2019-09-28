سياسة
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وزير الخارجية الروسي يدعو إلى حوار في الخليج "بلا اتهامات"
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة، إنه يدعو الأطراف المعنيَّة في منطقة الخليج، إلى "الجلوس إلى طاولة المفاوضات دون توجيه أي اتهامات لا أساس لها"، من أجل تخفيف حِدَّة التوتر في المنطقة.
وزير الخارجية الروسي يدعو إلى حوار في الخليج "بلا اتهامات"
أشار لافروف إلى أنه بحث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق الجمعة، تشكيل اللجنة الدستورية / Reuters
28 سبتمبر 2019

دعا وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف الجمعة، الأطراف المعنية في منطقة الخليج إلى "الجلوس إلى طاولة المفاوضات دون توجيه أي اتهامات لا أساس لها"، من أجل تخفيف حدة التوتر في المنطقة.

وفي الملف السوري أعرب الوزير الروسي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن ارتياحه العميق إزاء إعلان الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي، الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا.

واعتبر لافروف أن "روسيا اضطلعت بدور كبير في الجهود التي أدّت إلى تشكيل هذه اللجنة، على عكس دول أخرى (لم يسمِّها) سعت لإعاقة تلك الخطوة".

وقال "كان من المفترض الإعلان عن تشكيل اللجنة في ديسمبر/كانون الأول 2018، لولا أن بعض الأطراف الخارجية حال دون ذلك".

وتعقد اللجنة الدستورية الخاصة في سوريا أول اجتماعاتها في جنيف في 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأشار لافروف إلى أنه بحث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق الجمعة، تشكيل اللجنة الدستورية.

وقال الوزير الروسي إن "لكيفية مساعدة السوريين في التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل بلدهم فهماً أفضل، يحترم فيه جميع الأطراف الخارجية سيادة ووحدة سوريا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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