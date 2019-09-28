سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 28 سبتمبر/أيلول 2019
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 28 سبتمبر/أيلول 2019
وزير الخارجية التركي: الرياض لم تتعاون بما يكفي لكشف ملابسات جريمة خاشقجي / Reuters
28 سبتمبر 2019

أهم الأحداث:

وزير الخارجية التركي يقول إن الرياض لم تتعاون بما يكفي في تحقيقات جريمة قتل خاشقجي، وهيومن رايتس ووتش تكشف اعتقال السلطات المصرية أكثر من ألفي شخص منذ انطلاق الاحتجاجات الأخيرة.

الجديد على TRT عربي:

عام بعد مقتله.. هكذا تلطّخ دماء خاشقجي صورة السعوديَّة

احتجاجات مصر.. اعتقالات وسدّ طرق ودعوة إلى تفويض جديد

شاهد!

حملة الاعتقالات في مصر تطال الأجانب

جاوش أوغلو: الرياض لم تتعاون بما يكفي لكشف ملابسات قتل خاشقجي

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الجمعة، إن الرياض لم تتعاون بما يكفي لكشف ملابسات جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده بإسطنبول قبل نحو عام. [TRTعربي]

وأكّد الوزير ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجريمة أمام القضاء، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم وجود مشكلة في العلاقات بين أنقرة والرياض بسبب قضية خاشقجي. [TRTعربي]

هيومن رايتس ووتش: السلطات المصرية تعتقل 2000 شخص في حملة شاملة

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الجمعة، أن السلطات المصرية ألقت القبض على نحو 2000 شخص، في حملة شاملة بدأت منذ انطلاق الاحتجاجات الأسبوع الماضي، وقالت إن الحملة تشير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي "مذعور من انتقادات المصريين". [TRTعربي]

وقالت المنظمة "حجبت السلطات مواقع إخبارية وسياسية وعرقلت خدمات الإنترنت التي اعتمد عليها المحتجون للتواصل وتوثيق الانتهاكات الحكومية. وأضافت "على السلطات أن تتعهد باحترام الحق في التجمع السلمي عن طريق السماح بالاحتجاجات، واعتماد وسائل غير عنيفة للرد قبل اللجوء إلى استخدام القوة". [هيومن رايتس ووتش]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us