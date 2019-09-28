أهم الأحداث:

وزير الخارجية التركي يقول إن الرياض لم تتعاون بما يكفي في تحقيقات جريمة قتل خاشقجي، وهيومن رايتس ووتش تكشف اعتقال السلطات المصرية أكثر من ألفي شخص منذ انطلاق الاحتجاجات الأخيرة.

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جاوش أوغلو: الرياض لم تتعاون بما يكفي لكشف ملابسات قتل خاشقجي

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الجمعة، إن الرياض لم تتعاون بما يكفي لكشف ملابسات جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده بإسطنبول قبل نحو عام. [TRTعربي]

وأكّد الوزير ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجريمة أمام القضاء، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم وجود مشكلة في العلاقات بين أنقرة والرياض بسبب قضية خاشقجي. [TRTعربي]

هيومن رايتس ووتش: السلطات المصرية تعتقل 2000 شخص في حملة شاملة

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الجمعة، أن السلطات المصرية ألقت القبض على نحو 2000 شخص، في حملة شاملة بدأت منذ انطلاق الاحتجاجات الأسبوع الماضي، وقالت إن الحملة تشير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي "مذعور من انتقادات المصريين". [TRTعربي]

وقالت المنظمة "حجبت السلطات مواقع إخبارية وسياسية وعرقلت خدمات الإنترنت التي اعتمد عليها المحتجون للتواصل وتوثيق الانتهاكات الحكومية. وأضافت "على السلطات أن تتعهد باحترام الحق في التجمع السلمي عن طريق السماح بالاحتجاجات، واعتماد وسائل غير عنيفة للرد قبل اللجوء إلى استخدام القوة". [هيومن رايتس ووتش]