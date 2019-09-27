قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الجمعة، إن الرياض لم تتعاون بما يكفي لكشف ملابسات جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول قبل نحو عام.

وأوضح جاوش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن السعودية لم تشارك أنقرة تفاصيل كثيرة حول مقتل خاشقجي، ومنها مكان الجثة والمتعاون المحلي، مطالباً السلطات السعودية بالتعاون لكشف المسؤولين عن الجريمة.

وأكد الوزير ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجريمة أمام القضاء، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم وجود مشكلة في العلاقات بين أنقرة والرياض بسبب قضية خاشقجي.

وأوضح جاوش أوغلو أن قضية خاشقجي بالنسبة إلى تركيا هي قضية قانون وعدالة.

وأضاف "من المهم تقبل ولي العهد السعودي مسؤولية جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ولكن يجب الالتزام بهذه المسؤولية".

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكاراً واسعاً لم يتوقف حتى اليوم.

وفي يوليو/تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريراً أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمداً.

وأكدت كالامارد وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.