دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه السلطات المصرية الجمعة، إلى "تغيير جذري" في أسلوب تعاملها مع التظاهرات، مطالبة بالإفراج فوراً عن المعتقلين الذين مارسوا حقهم في التظاهر.

وطالبت باشليه في بيان "السلطات بأن تغير جذرياً أسلوب تعاملها مع أي تظاهرات مقبلة، بما فيها تلك التي قد تجري اليوم" الجمعة.

وأضافت "أذكّر الحكومة المصرية بأنه بموجب القانون الدولي، من حق الناس التظاهر سلمياً".

وتابعت باشليه "يجب الإفراج فوراً عن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا فقط لممارستهم حقهم".

وقالت أيضاً إن "أي رد لقوات الأمن يجب أن يكون منسجماً مع المعايير والنظم الدولية المتصلة بحق حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك الحق في محاكمة عادلة".

وأعربت في البيان عن "قلقها البالغ" في ضوء معلومات عن تجاوزات تخللت الإجراءات القضائية التي أعقبت الاعتقالات الأسبوع الفائت.

وقالت المفوضية العليا إن بعض المعتقلين حُرموا من توكيل محامٍ خلال مثولهم أمام النيابة، واتهم آخرون بارتكاب تجاوزات خطيرة على غرار "تقديم مساعدة إلى مجموعة إرهابية" و"بث أخبار كاذبة أو المشاركة في تظاهرات غير مسموح بها وسوء استغلال مواقع التواصل الاجتماعي".

وكررت باشليه أن "من حق الناس التعبير عن آرائهم بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي" و"ينبغي عدم اعتقالهم البتة فقط لأنهم مارسوا حقوقهم".

وخرجت تظاهرات محدودة في عدد من المدن المصرية الجمعة، على خلفية دعوات لتظاهرة "مليونية" ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب ما أكد شهود عيان.

وكانت الشرطة المصرية أغلقت صباح الجمعة الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير في القاهرة، رمز ثورة يناير 2011، تحسباً لتظاهرات قد تجري عقب صلاة الجمعة، فيما أطلقت دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى احتفال في شرق القاهرة تأييداً للسيسي.

وفور وصوله إلى مطار القاهرة عائداً من نيويورك حيث شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال السيسي "لا داعي للقلق" من الدعوات إلى التظاهر ضده.

ودعا المقاول المصري محمد علي المقيم في إسبانيا هذا الأسبوع إلى التظاهر بكثافة ليوم الجمعة الثاني على التوالي.

وتناقل العديد من المصريين الدعوة على حساباتهم مستخدمين وسوما عديدة بينها #ارحل_يا_سيسي، و#سيسي_مش_رئيسي و#جمعة_الخلاص.