سياسة
3 دقيقة قراءة
الأمم المتحدة تدعو القاهرة إلى تغيير "جذري" في تعاملها مع التظاهرات
دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات المصرية إلى "تغيير جذري" في أسلوب تعاملها مع التظاهرات، مطالبة بالإفراج فوراً عن المعتقلين الذين مارسوا حقهم في التظاهر.
الأمم المتحدة تدعو القاهرة إلى تغيير "جذري" في تعاملها مع التظاهرات
المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تدعو السلطات المصرية إلى "تغيير جذري" في أسلوب تعاملها مع التظاهرات / AFP
27 سبتمبر 2019

دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه السلطات المصرية الجمعة، إلى "تغيير جذري" في أسلوب تعاملها مع التظاهرات، مطالبة بالإفراج فوراً عن المعتقلين الذين مارسوا حقهم في التظاهر.

وطالبت باشليه في بيان "السلطات بأن تغير جذرياً أسلوب تعاملها مع أي تظاهرات مقبلة، بما فيها تلك التي قد تجري اليوم" الجمعة.

وأضافت "أذكّر الحكومة المصرية بأنه بموجب القانون الدولي، من حق الناس التظاهر سلمياً".

وتابعت باشليه "يجب الإفراج فوراً عن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا فقط لممارستهم حقهم".

وقالت أيضاً إن "أي رد لقوات الأمن يجب أن يكون منسجماً مع المعايير والنظم الدولية المتصلة بحق حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك الحق في محاكمة عادلة".

وأعربت في البيان عن "قلقها البالغ" في ضوء معلومات عن تجاوزات تخللت الإجراءات القضائية التي أعقبت الاعتقالات الأسبوع الفائت.

وقالت المفوضية العليا إن بعض المعتقلين حُرموا من توكيل محامٍ خلال مثولهم أمام النيابة، واتهم آخرون بارتكاب تجاوزات خطيرة على غرار "تقديم مساعدة إلى مجموعة إرهابية" و"بث أخبار كاذبة أو المشاركة في تظاهرات غير مسموح بها وسوء استغلال مواقع التواصل الاجتماعي".

وكررت باشليه أن "من حق الناس التعبير عن آرائهم بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي" و"ينبغي عدم اعتقالهم البتة فقط لأنهم مارسوا حقوقهم".

وخرجت تظاهرات محدودة في عدد من المدن المصرية الجمعة، على خلفية دعوات لتظاهرة "مليونية" ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب ما أكد شهود عيان.

وكانت الشرطة المصرية أغلقت صباح الجمعة الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير في القاهرة، رمز ثورة يناير 2011، تحسباً لتظاهرات قد تجري عقب صلاة الجمعة، فيما أطلقت دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى احتفال في شرق القاهرة تأييداً للسيسي.

وفور وصوله إلى مطار القاهرة عائداً من نيويورك حيث شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال السيسي "لا داعي للقلق" من الدعوات إلى التظاهر ضده.

ودعا المقاول المصري محمد علي المقيم في إسبانيا هذا الأسبوع إلى التظاهر بكثافة ليوم الجمعة الثاني على التوالي.

وتناقل العديد من المصريين الدعوة على حساباتهم مستخدمين وسوما عديدة بينها #ارحل_يا_سيسي، و#سيسي_مش_رئيسي و#جمعة_الخلاص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us