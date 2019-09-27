سياسة
2 دقيقة قراءة
العفو الدولية: السلطات المصرية أغلقت محطات مترو وطرقاً إلى ميدان التحرير
قالت منظمة العفو الدولية الجمعة، إن السلطات المصرية أغلقت أربع محطات مترو رئيسية وسط القاهرة على الأقل، وأقفلت معظم الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير للحدّ من التظاهرات المطالبة برحيل السيسي.
العفو الدولية: السلطات المصرية أغلقت محطات مترو وطرقاً إلى ميدان التحرير
العفو الدولية: هذه الإجراءات تعدّ انتهاكاً صارخاً لحرية الحركة والتجمع / وسائل التواصل
27 سبتمبر 2019

قالت منظمة العفو الدولية الجمعة، إن السلطات المصرية أغلقت أربع محطات مترو رئيسية وسط القاهرة على الأقل، وأقفلت معظم الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير للحدّ من التظاهرات المناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت المنظمة أن هذه الإجراءات تعدّ "انتهاكاً صارخاً لحرية الحركة والتجمع"، إذ إن "التظاهر حقٌّ للمؤيدين والمعارضين على حد سواء".

ووجهت المنظمة، في بيان لها على تويتر، كلامها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلة إنه "قال بأن ملايين من المصريين سينزلون إلى الشارع لتأييده لو طُلب منهم ذلك، بينما اعتقلت قوات الأمن أكثر من ألفي شخص نزلوا إلى الشارع للمطالبة برحيله".

ونقل البيان عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه "منذ اندلاع التظاهرات حتى الآن، ألقت السلطات المصرية القبض على ما لا يقل عن 2000 شخصاً، بينهم صحفيون ومحامو حقوق إنسان ومتظاهرون وسياسيون، في موجة اعتقالات جماعية صادمة".

وأضاف أنه "خلال اليومين الماضيين، قبضت قوات الأمن المصرية على عدد من أعضاء الأحزاب السياسية والأكاديميين، بسبب دعمهم للاحتجاجات أو رفضهم التحدث علناً ضد الاحتجاجات المخطط لها".

وأشارت المنظمة إلى أن وزارة الداخلية المصرية حذرت بأنها ستتصدى لأي "محاولة لزعزعة الاستقرار"، ما يثير مخاوف إضافية بشأن قيام السلطات بمزيد من الاعتقالات خلال تظاهرات اليوم".

وتابعت أن أحد العاملين الطبيين أبلغ المنظمة "بأن قوات الأمن المصرية طلبت منه التبليغ عن المحتجين الجرحى الذين سيأتون إلى المستشفى اليوم".

ويتزامن بيان المنظَّمة مع انطلاق عدة مظاهرات في مدن مصرية مختلفة عقب صلاة الجمعة، تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وَفْقاً لما تداوله نشطاء عبر وسم #جمعة_الخلاص، وبثّته وسائل إعلام معارضة.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us