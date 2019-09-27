سياسة
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انطلاق عدة مظاهرات في مدن مصرية مختلفة تطالب برحيل السيسي
انطلقت عدة مظاهرات في صعيد مصر ومنطقة الوراق بالقاهرة الكبرى، تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفقاً لمقاطع فيديو بثّها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.
انطلاق عدة مظاهرات في مدن مصرية مختلفة تطالب برحيل السيسي
صورة توضح جانباً من التظاهرات في صعيد مصر وفقاً لما تداوله نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي
27 سبتمبر 2019

انطلقت عدة مظاهرات في مدن مصرية مختلفة عقب صلاة الجمعة، تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفقاً لما تداوله نشطاء عبر وسم #جمعة_الخلاص، وبثّته وسائل إعلام معارضة.

وكشفت مقاطع الفيديو التي اعتمدت تقنية البث المباشر، للتدليل على حدوثها في وقت البث، انطلاق احتجاجات في منطقة جزيرة الوراق بالقاهرة الكبرى، وفي قنا والأقصر بصعيد مصر حتى الآن، وسط دعوات متواصلة للحشد يتبناها المقاول والفنان المصري محمد علي.

وردّد المتظاهرون شعارات "ارحل يا سيسي" و"الشعب يريد إسقاط النظام".

كما أفاد ناشطون بأن السلطات المصرية أغلقت بشكل كامل الطرق المؤدية إلى ميادين التحرير وعبد المنعم رياض، بالإضافة إلى كوبري قصر النيل بوسط القاهرة.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من السلطات بشأن ما بُثّ من لقطات، غير أن هيئة الاستعلامات المصرية التابعة للرئاسة دعت قبل أيام إلى عدم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار والتقارير خشية "تزييف الحسابات والفبركة"، وفق بيان.

وفي وقت سابق من صباح الجمعة وصل السيسي إلى القاهرة، وكان في انتظاره تجمُّع مؤيد له في استقبال يحدث لأول مرة منذ تولِّيه السلطة في 2014.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس المصري على فيسبوك صوراً له عقب عودته من نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، تُبرِز الصور وجود مواطنين في استقباله يرفعون صوره ويردّدون هتافات مؤيدة لنظام حكمه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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