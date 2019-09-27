انطلقت عدة مظاهرات في مدن مصرية مختلفة عقب صلاة الجمعة، تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفقاً لما تداوله نشطاء عبر وسم #جمعة_الخلاص، وبثّته وسائل إعلام معارضة.

وكشفت مقاطع الفيديو التي اعتمدت تقنية البث المباشر، للتدليل على حدوثها في وقت البث، انطلاق احتجاجات في منطقة جزيرة الوراق بالقاهرة الكبرى، وفي قنا والأقصر بصعيد مصر حتى الآن، وسط دعوات متواصلة للحشد يتبناها المقاول والفنان المصري محمد علي.

وردّد المتظاهرون شعارات "ارحل يا سيسي" و"الشعب يريد إسقاط النظام".

كما أفاد ناشطون بأن السلطات المصرية أغلقت بشكل كامل الطرق المؤدية إلى ميادين التحرير وعبد المنعم رياض، بالإضافة إلى كوبري قصر النيل بوسط القاهرة.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من السلطات بشأن ما بُثّ من لقطات، غير أن هيئة الاستعلامات المصرية التابعة للرئاسة دعت قبل أيام إلى عدم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار والتقارير خشية "تزييف الحسابات والفبركة"، وفق بيان.

وفي وقت سابق من صباح الجمعة وصل السيسي إلى القاهرة، وكان في انتظاره تجمُّع مؤيد له في استقبال يحدث لأول مرة منذ تولِّيه السلطة في 2014.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس المصري على فيسبوك صوراً له عقب عودته من نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، تُبرِز الصور وجود مواطنين في استقباله يرفعون صوره ويردّدون هتافات مؤيدة لنظام حكمه.