قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري الجمعة، إن لبلاده اتفاقاً عسكرياً سياسياً مع تركيا من أجل إقامة منطقة آمنة في سوريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمبعوث الأمريكي عُقد في نيويورك.

وأردف جيفري "نعمل قدر الإمكان على تطبيق الاتفاق العسكري بصدق وبشكل سريع".

وأكد أن بلاده مستعدة لمناقشة عدة قضايا مع تركيا، على رأسها عودة اللاجئين، معرباً عن استماع بلاده إلى القلق التركي، وتابع "لقد أوضحنا أن أي عملية عسكرية تركية أحادية، لن تحسّن الوضع الأمني لأي طرف".

وحول تفاصيل المنطقة الآمنة أوضح جيفريك "اتفقنا (مع تركيا) على عديد من القضايا العسكرية، لا أستطيع الحديث عن عمق االمنطقة الآمنة لأننا بحثنا فقط ثلث المنطقة شمال شرق سوريا".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرض في كلمته أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، رؤية تركيا للمنطقة الآمنة، التي تمتد 480 كلم على طول الحدود السورية-التركية.