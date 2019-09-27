سياسة
2 دقيقة قراءة
السفير الإيراني في بغداد يهدّد باستهداف القوات الأمريكية بالعراق
هدّد السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي باستهداف القوات الأمريكية، في حال تَعرَّضَت بلاده لأي اعتداء من واشنطن، مؤكداً أن الحرب ليست في صالح إيران والولايات المتحدة، لكن بلاده "ستردّ بقوة على أي اعتداء وخيارات الدفاع مفتوحة".
السفير الإيراني في بغداد يهدّد باستهداف القوات الأمريكية بالعراق
السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي (أرشيفية) / AP
27 سبتمبر 2019

هدّد السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي الجمعة، باستهداف القوات الأمريكية في العراق في حال تَعرُّض بلاده لأي اعتداء من واشنطن.

جاء ذلك خلال مقابلة تليفزيونية مع قناة دجلة المحلية.

وقال مسجدي "الجمهورية الإسلامية لا تريد الحرب مع الأمريكان أو أي أحد آخر"، موضحاً أن "الحرب ليست لصالح الولايات المتحدة وإيران".

وأضاف "الأمريكان يقولون دائماً إن الخيار العسكري موجود على الطاولة، وفي المقابل لم نتحدث يوماً عن أي حل عسكري، وموقفنا دفاعي"، مؤكداً في الوقت نفسه "ولكننا سنرد على أي شخص يعتدي علينا، وخيارات الدفاع عن أنفسنا مفتوحة بكل الطرق".

وأوضح السفير الإيراني في العراق أن "إيران في حال تعرضها لاعتداء عسكري من الولايات المتحدة، ستردّ بقوة وستقصف الوجود الأمريكي في العراق أو أي مكان آخر".

وشدّد مسجدي على أن خروج القوات الأمريكية من العراق أو أي نقطة في المنطقة "أمر ضروري"، مشيراً إلى أن وجودهم هو ما يتسبب في التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us