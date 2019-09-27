هدّد السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي الجمعة، باستهداف القوات الأمريكية في العراق في حال تَعرُّض بلاده لأي اعتداء من واشنطن.

جاء ذلك خلال مقابلة تليفزيونية مع قناة دجلة المحلية.

وقال مسجدي "الجمهورية الإسلامية لا تريد الحرب مع الأمريكان أو أي أحد آخر"، موضحاً أن "الحرب ليست لصالح الولايات المتحدة وإيران".

وأضاف "الأمريكان يقولون دائماً إن الخيار العسكري موجود على الطاولة، وفي المقابل لم نتحدث يوماً عن أي حل عسكري، وموقفنا دفاعي"، مؤكداً في الوقت نفسه "ولكننا سنرد على أي شخص يعتدي علينا، وخيارات الدفاع عن أنفسنا مفتوحة بكل الطرق".

وأوضح السفير الإيراني في العراق أن "إيران في حال تعرضها لاعتداء عسكري من الولايات المتحدة، ستردّ بقوة وستقصف الوجود الأمريكي في العراق أو أي مكان آخر".

وشدّد مسجدي على أن خروج القوات الأمريكية من العراق أو أي نقطة في المنطقة "أمر ضروري"، مشيراً إلى أن وجودهم هو ما يتسبب في التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.