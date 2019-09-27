سياسة
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أردوغان: خريطة التهام الاحتلال للأراضي الفلسطينية "أثارت جنون الإسرائيليين"
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خلفيات اجتماعه بممثّلي المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، موضحاً أن الخريطة التي عرضها خلال كلمته التي ألقاها أمام الأمم المتحدة، والتي توضّح توسع الاستيطان الإسرائيلي منذ 1947، "أثارت جنون الإسرائيليين".
أردوغان: خريطة التهام الاحتلال للأراضي الفلسطينية "أثارت جنون الإسرائيليين"
الرئيس التركي خلال كلمته التي ألقاها أمام الأمم المتحدة / AFP
27 سبتمبر 2019

أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الخريطة التي عرضها خلال كلمته أمام الأمم المتَّحدة، والتي توضّح التسلسل الزمني لتوسُّع الاحتلال الإسرائيلي واستيلائه على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1947 حتى اليوم، "أثارت جنون الإسرائيليين".

جاء ذلك خلال اجتماعه بالوفد الصحفي المرافق له في نيويورك، عقب انتهاء الدورة الـ74 للجمعية العامَّة للأمم المتَّحدة.

وأضاف أردوغان "لقد طرحت القضية مجدَّداً خلال اجتماعي بممثلي المنظَّمات اليهودية في الولايات المتَّحدة، وأخبرتهم أنهم محتلّون"، وتابع "سألتهم أين كنتم عامَي 1947 و1948؟ وأين أنتم الآن؟ وأوضحت لهم أنه منذ هذا التاريخ تتقلّص فلسطين وأنتم تتوسعّون. كيف؟ بالاحتلال".

وفي سياق ما تمثّله إسرائيل من تهديد للسلم العالَمي قال الرئيس التركي "للأسف، إسرائيل تقتل الجميع، حتى الأطفال".

وأشار أردوغان مجدَّداً إلى المرأة التي قتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، وقال "لقد أخبرتهم (ممثلي المنظَّمات اليهودية في الولايات المتَّحدة) بأن امرأة لم تكُن تحمل أي أسلحة قُتلت، لكنهم أنكروا الحادثة، فعرضت الفيديو الذي يوثّق مقتلها أمامهم وسألتهم: إذا عجزتم عن رؤية هذا فما الذي بإمكاننا فعله أكثر من ذلك؟".

وأكَّد أردوغان أن إسرائيل تتعمّد إنكار الواقع حتى مع توافر الأدلة والحقائق الكافية.

كان أردوغان قد رفع خريطة فلسطين، متسائلاً "أين حدود «إسرائيل؟" هل هي حدود 1948 أو 1967 أم أن هناك حدوداً أخرى لإسرائيل؟، فكيف يمكن نهب الجولان والضفة الغربية تحت نظر العالم". جاء ذلك، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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