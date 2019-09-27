أكَّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إجراءات إقامة المنطقة الآمنة مع الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة شرقي نهر الفرات شمالي سوريا متواصلة، لكنه جدّد التحذير من أن بلاده أكملت استعداداتها العسكرية على طوال الحدود مع سوريا، وأن تحليق الطائرات التركية هناك "لم يكُن دون هدف".

وخلال الأيام الماضية أعلنت وزارة الدفاع التركية في ثلاثة إعلانات منفصلة، عن تحليق طائرات حربية تركية من طراز F-16 في أجواء شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، بالتزامن مع قرب انتهاء المهلة التي منحتها تركيا للولايات المتَّحدة الأمريكيَّة من أجل تنفيذ الخطوات التي اتُّفق عليها لإقامة المنطقة الآمنة، مهدّدة بتنفيذ عملية عسكرية أحادية لإقامة تلك المنطقة.

وقال أردوغان في حديث للصحفيين المرافقين له، عقب انتهاء مشاركته في أعمال الجمعية العامَّة للأمم المتَّحدة في نيويورك: "تُطبَّق حاليّاً الخطوات المتفَق عليها مع الجانب الأمريكيّ، وفي أثناء تطبيق هذه الخطوات نحن اتخذنا التدابير كافَّةً اللازمة على طول الحدود، وإلى جانب هذه التدابير سيّرنا مؤخَّراً طلعات جوية لطائراتنا (في منطقة شمال سوريا)"، وأضاف: "تحليق طائراتنا يعطي إشارة أخرى أيضاً إلى أننا نواصل هذه العملية، بمعنى أن الطائرات لا تحلق هناك دون هدف، وهذا الأمر ليس سهلاً".

وأضاف أردوغان: "سوف نبدأ تطبيق خططنا الخاصَّة التي وضعناها سابقاً بناءً على دراسة الخطوات التي يجب اتخاذها، لأن تركيا دولية لا يمكن خداعها".

وشدّد أردوغان على ضرورة إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا "في أسرع وقت ممكن"، مؤكّداً أن "سرعة إنشاء المنطقة الآمنة هي الضمانة لحماية الأمن القومي التركي، وحل أزمة اللاجئين".

ولفت الرئيس التركي إلى أن المنطقة الآمنة التي يجرى الإعداد لها، تستوعب نحو مليونَي لاجئ سوري، مضيفاً أن عدة وزارات تركية أعطت إشارة البدء للمشروعات المزمع إقامتها هناك.

ومن المخطَّط أن يبلغ طول المنطقة الآمنة نحو 480 كلم، تشمل المساهمة الأمريكيَّة، على أن تقام فيها بنايات محاطة بأراضٍ صالحة للزراعة وحظائر لتربية الحيوانات.

وأضاف: "نحن نرغب في إنقاذ اللاجئين من الإقامة في المخيمات والملاجئ".

كما أكَّد الرئيس التركي مُجدداً أهمِّيَّة الدور الذي يجب أن تلعبه الدول الأخرى لدعم إنشاء المنطقة الآمنة، بخاصَّة الولايات المتَّحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا، وقال: "وهنا يجب أن أوضح نقطة هامة، حفظ الأمن ومحاربة الإرهاب قضية واحدة، ولا يمكن قبول المعايير المزدوجة في التعامل معها، لا أحد منَّا آمِن إذا لم نكُن جميعاً آمنين".

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من شهر أغسطس/آب الماضي، اتفقت تركيا والولايات المتَّحدة الأمريكيَّة على إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا لحل أزمة اللاجئين وإعادتهم إلى بلادهم، كما تَضمَّن الاتفاق الحفاظ على الأمن القومي التركي، وضرورة تطهير المنطقة من تنظيم PYD/PKK الإرهابي.