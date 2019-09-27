سياسة
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الناقلة البريطانية التي احتجزتها طهران تغادر المواني الإيرانية
أظهرت بيانات ريفينيتيف لتعقُّب حركة السفن أن الناقلة التي ترفع علم بريطانيا والتي احتجزها الحرس الثوري الإيراني، غادرت الجمعة ميناء بندر عباس الإيراني. يأتي ذلك بعد إطلاق الناقلة الإيرانية التي احتجزتها بريطانيا في أغسطس/آب الماضي.
الناقلة البريطانية التي احتجزتها طهران تغادر المواني الإيرانية
إيران تطلق سراح الناقلة البريطانية المحتجزة لديها منذ يوليو/تموز الماضي / AFP
27 سبتمبر 2019

أظهرت بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن أن الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا والتي احتجزها الحرس الثوري الإيراني، في يوليو/تموز الماضي، بدأت التحرك وغادرت الجمعة ميناء بندر عباس الإيراني.

وقال مسؤولون إيرانيون إن الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو بدأت التحرك من ميناء بندر عباس إلى المياه الدولية في التاسعة صباحاً بتوقيت إيران.

واحتجز الحرس الثوري الناقلة في مضيق هرمز بزعم ارتكابها انتهاكات للقواعد البحرية، بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق، أُطلِقت في أغسطس/آب الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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