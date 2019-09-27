أظهرت بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن أن الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا والتي احتجزها الحرس الثوري الإيراني، في يوليو/تموز الماضي، بدأت التحرك وغادرت الجمعة ميناء بندر عباس الإيراني.

وقال مسؤولون إيرانيون إن الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو بدأت التحرك من ميناء بندر عباس إلى المياه الدولية في التاسعة صباحاً بتوقيت إيران.

واحتجز الحرس الثوري الناقلة في مضيق هرمز بزعم ارتكابها انتهاكات للقواعد البحرية، بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق، أُطلِقت في أغسطس/آب الماضي.