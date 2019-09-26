سياسة
3 دقيقة قراءة
البنتاغون يعتزم نشر بطارية باتريوت و200 جندي في السعودية
أعلنت واشنطن عزمها إرسال 200 جندي ومعدات عسكرية بينها بطارية باتريوت الدفاعية إلى السعودية. وقال المتحدث باسم البنتاغون إنه "في ضوء الهجمات الأخيرة على السعودية، وبناء على دعوتها، فإن وزير الدفاع أعلن (الخميس) أن واشنطن ستنشر معدات في المملكة".
البنتاغون يعتزم نشر بطارية باتريوت و200 جندي في السعودية
واشنطن تعلن عزمها إرسال 200 جندي ومعدات عسكرية بينها بطارية باتريوت الدفاعية إلى السعودية / AA
26 سبتمبر 2019

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن "الولايات المتحدة سترسل 200 جندي ومعدات عسكرية بينها بطارية باتريوت الدفاعية إلى السعودية".

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان، في بيان، إنه "في ضوء الهجمات الأخيرة على السعودية، وبناء على دعوتها، فإن وزير الدفاع مارك إسبر أعلن اليوم (الخميس) أن الولايات المتحدة ستنشر معدات في المملكة".

وتشمل المعدات، وفق البيان، "بطارية باتريوت واحدة، و4 أنظمة رادار (RADAR)، وما يقارب 200 من أفراد الدعم العسكري".

وتابع البيان أن "هذه الخطوة ستزيد من الدفاع الجوي والصاروخي لبنى أساسية عسكرية ومدنية في السعودية، وسيعزز وجوداً مهماً بالفعل للقوات الأمريكية في المنطقة".

وأوضح أن "وزير الدفاع وافق على وضع مزيد من القوات تحت أوامر الاستعداد للانتشار، على الرغم من أن قرار نشر هؤلاء لم يُتخذ بعد إلا أنهم سيحتفظون بوضع جهوزية مرتفع".

وتشمل هذه المعدات "بطاريتي باتريوت، ونظاماً دفاعياً عالي الارتفاع (THAAD) واحداً"، دون ذكر موعد لهذا الانتشار.

وختم المتحدث باسم البنتاغون، البيان، بالتأكيد على أن "هذه الخطوات دليل على التزامنا تجاه الشركاء الإقليميين، والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وتأتي بعد تواصل كبير مع الشركاء في المنطقة وحول العالم".

وفي 14 من الشهر الجاري، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة أرامكو شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، الأسبوع الماضي، إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك.

ويتصاعد التوتر بين إيران ومجموعات حليفة لها في دول عربية من جهة والولايات المتحدة ا لأمريكية وحلفاء خليجيين وغربيين لها من جهة أخرى، على خلفية ملفات، أبرزها: حرية الملاحة البحرية في ممرات المنطقة، وخاصة مضيق هرمز، وأمن منشآت النفط، والبرنامج النووي الإيراني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us